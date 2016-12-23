Haber: Erdal Tanrıverdi

24 Aralık Cumartesi günü saat:13.00’da oynanacak olan maçı İzmir Bölge hakemlerinden Alper Ulusoy yönetecek. Alper Ulusoy’a Volkan Nariç ve İbrahim Bozbey yardım edecek.

24 Aralık Cumartesi

Boluspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

Sivasspor - Adana Demirspor: Yaşar Kemal Uğurlu

Samsunspor - Göztepe: Özgür Yankaya

25 Aralık Pazar

Denizlispor - Giresunspor: Caner Ak

Şanlıurfaspor - Manisaspor: Murat Özcan

Mersin İdmanyurdu - Bandırmaspor: Sarper Barış Saka

26 Aralık Pazartesi

Altınordu - Ümraniyespor: Çağatay Şahan