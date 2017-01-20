Haber: Esra Öztürk

Kardeşler'in yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Süleyman Özay yapacak. Maçın 4.hakemi ise Burak Taşkesen. Ligde haftanın hakemleri şöyle:

21 Ocak Cumartesi

13.00 Elazığspor-Manisaspor: Erkan Engin

15.00 Eskişehirspor-Balıkesirspor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Yeni Malatyaspor-Mersin İdmanyurdu: Serkan Tokat

18.30 Giresunspor-Altınordu: Emre Malok

22 Ocak Pazar

13.00 Bandırmaspor-Denizlispor: Bahattin Şimşek

13.00 Ümraniyespor-Şanlıurfaspor : Ali Şansalan

16.00 Sivasspor-Boluspor: Arda Kardeşler

18.30 Göztepe-Büyükşehir Gaziantepspor: Özgüç Türkalp

23 Ocak Pazartesi

18.30 Adana Demirspor-Samsunspor: Süleyman Abay