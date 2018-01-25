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25 Ocak 2018 Perşembe
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    • Düdük Arda Kardeşler’de

    TFF 1.Ligin 19. Haftasında maçı yönetecek hakemler belli oldu. 28Ocak Pazar günü saat 13.00’daÜmraniyespor ile karşılaşacak olan Boluspor’un maçını Arda Kardeşler yönetecek.

    25 Ocak 2018 Perşembe 13:14
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    Düdük Arda Kardeşler’de

    Haber: Semih Baykal

    Boluspor ile Ümraniyespor’un 28 Ocak Pazar günü saat 13.00’da Bolu Atatürk Stadyumunda oynayacağı maçın hakemleri belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göreBoluspor – Ümraniyespor maçını Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşlerin yardımcılığını ise Mustafa Savranlar ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olduğu açıklandı. TFF 1.Ligin 19. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde;

    27 Ocak Cumartesi

    13.00 Elazığspor-Eskişehirspor: Kutluhan Bilgiç

    15.30 MKE Ankaragücü-Altınordu: Zorbay Küçük

    15.30 Samsunspor-GrandmedicalManisaspor: Volkan Bayarslan

    28 Ocak Pazar

    13.00 Boluspor-Ümraniyespor: Arda Kardeşler

    13.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor: Erkan Özdamar

    15.30 Adanaspor-Akın Çorap Giresunspor: Mustafa Öğretmenoğlu

    15.30 Gaziantepspor-Gazişehir Gaziantep: Yiğit Arslan

    29 Ocak Pazartesi

    18.00 İstanbulspor-Denizlispor: Sarper Barış Saka

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1.Ligin, 19., Haftasında, Maçı

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