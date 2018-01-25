Haber: Semih Baykal

Boluspor ile Ümraniyespor’un 28 Ocak Pazar günü saat 13.00’da Bolu Atatürk Stadyumunda oynayacağı maçın hakemleri belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göreBoluspor – Ümraniyespor maçını Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşlerin yardımcılığını ise Mustafa Savranlar ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olduğu açıklandı. TFF 1.Ligin 19. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde;

27 Ocak Cumartesi

13.00 Elazığspor-Eskişehirspor: Kutluhan Bilgiç

15.30 MKE Ankaragücü-Altınordu: Zorbay Küçük

15.30 Samsunspor-GrandmedicalManisaspor: Volkan Bayarslan

28 Ocak Pazar

13.00 Boluspor-Ümraniyespor: Arda Kardeşler

13.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor: Erkan Özdamar

15.30 Adanaspor-Akın Çorap Giresunspor: Mustafa Öğretmenoğlu

15.30 Gaziantepspor-Gazişehir Gaziantep: Yiğit Arslan

29 Ocak Pazartesi

18.00 İstanbulspor-Denizlispor: Sarper Barış Saka