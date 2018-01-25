Haber: Semih Baykal
Boluspor ile Ümraniyespor’un 28 Ocak Pazar günü saat 13.00’da Bolu Atatürk Stadyumunda oynayacağı maçın hakemleri belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göreBoluspor – Ümraniyespor maçını Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşlerin yardımcılığını ise Mustafa Savranlar ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olduğu açıklandı. TFF 1.Ligin 19. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde;
27 Ocak Cumartesi
13.00 Elazığspor-Eskişehirspor: Kutluhan Bilgiç
15.30 MKE Ankaragücü-Altınordu: Zorbay Küçük
15.30 Samsunspor-GrandmedicalManisaspor: Volkan Bayarslan
28 Ocak Pazar
13.00 Boluspor-Ümraniyespor: Arda Kardeşler
13.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor: Erkan Özdamar
15.30 Adanaspor-Akın Çorap Giresunspor: Mustafa Öğretmenoğlu
15.30 Gaziantepspor-Gazişehir Gaziantep: Yiğit Arslan
29 Ocak Pazartesi
18.00 İstanbulspor-Denizlispor: Sarper Barış Saka
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