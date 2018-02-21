Haber: Semih Baykal

22 Şubat Perşembe günü saat 16.00’da Bolu Atatürk Stadında oynanacak Boluspor – Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göreBoluspor – Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını Yiğit Arslan yönetecek. Arslan’ın yardımcılığını ise Ahmet Şimşek (1. Yardımcı Hakem) ve Ata Yıldırım ( 2. Yardımcı Hakem) yapacak. Haftanın kapanış maçı olan Adanaspor ile Adana Demirspor maçını Tugay Kaan Numanoğlu yapacak.