Düdük Aytekin Atabek’te!

Haber: Aysun Beykoz

Atabek’in yardımcılılarını Umutcan Kaymaz (1. Yardımcı Hakem) ve Berat Binbir (2. Yardımcı Hakem) yapacak. Maçın 4.hakemi ise Bahadır İleri. Ligde 4.hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

13 Ekim Pazar

15.00: Kırıkkale Büyük Anadolu-Keçiören Belediyesi Bağlum: Mustafa İnan

15.00: Beyköy Belediyespor-Anadolu Üniversitesi: Onur Güneş

15.00: Devrek Belediyespor-Ankara T.K.İ.: Özkan Şeker

15.00: Çubukspor Futbol A.Ş.-Kdz.Ereğli Belediyespor: Bünyamin Erdil

15.00: Bartınspor-Çilimli Belediyespor: Volkan Kırbaş

15.00: Eskişehir Yunusemre-Göynük Belediyespor: Yunus Aytekin Atabek

15.00: Haymana Belediyespor-Yaylacık Gençlik Spor: Niyazi Balçın