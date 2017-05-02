HABER: ESRA ÖZTÜRK
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
2 Mayıs Salı
16.00 Ümraniyespor-Denizlispor: Mustafa Öğretmenoğlu
18.30 Eskişehirspor-Samsunspor: Ümit Öztürk
18.30 Giresunspor-Mersin İdmanyurdu: Koray Gençerler
3 Mayıs Çarşamba
16.00 Bandırmaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Göztepe-Sivasspor: Fırat Aydınus
17.30 Şanlıurfaspor-Balıkesirspor: Barış Şimşek
18.30 Elazığspor-Büyükşehir Gaziantepspor: Abdulkadir Bitigen
4 Mayıs Perşembe
16.30 Boluspor-Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
18.30 Manisaspor-Altınordu: Emre Malok
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!