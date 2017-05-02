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02 Mayıs 2017 Salı
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    • Düdük Bahattin Şimşek’te

    TFF 1. Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Boluspor'un Adana Demirspor ile oynayacağı maçı Aydın Bölgesinden Bahattin Şimşek yönetecek.

    02 Mayıs 2017 Salı 10:23
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    Düdük Bahattin Şimşek’te

    HABER: ESRA ÖZTÜRK

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

    2 Mayıs Salı

    16.00 Ümraniyespor-Denizlispor: Mustafa Öğretmenoğlu

    18.30 Eskişehirspor-Samsunspor: Ümit Öztürk

    18.30 Giresunspor-Mersin İdmanyurdu: Koray Gençerler

    3 Mayıs Çarşamba

    16.00 Bandırmaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

    16.00 Göztepe-Sivasspor: Fırat Aydınus

    17.30 Şanlıurfaspor-Balıkesirspor: Barış Şimşek

    18.30 Elazığspor-Büyükşehir Gaziantepspor: Abdulkadir Bitigen

    4 Mayıs Perşembe

    16.30 Boluspor-Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

    18.30 Manisaspor-Altınordu: Emre Malok

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Ligde, 31., Hafta

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