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06 Mart 2018 Salı
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    Spor Toto 1.Ligin 26. Haftasındaki maçı yönetecek hakemler belli oldu. 7 Mart Çarşamba günü saat 19.00’daBalıkesirspor ile karşılaşacak olan Boluspor’un maçını Sarper Barış Saka yönetecek.

    06 Mart 2018 Salı 12:43
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    Düdük barış Saka’da
    Haber: Esra Öztürk

    7 Mart Çarşamba günü saat 19.00’da Balıkesir Atatürk Stadyumunda BalıkesirsporBaltok-Boluspor maçını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre BalıkesirsporBaltok-Boluspormaçını Sarper Barış Sakayönetecek. Saka’nın yardımcılığını ise Cumhur Altay (1. Yardımcı Hakem), Murat Şener (2. Yardımcı Hakem) yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olduğu açıklandı. Sarper Barış Saka Boluspor'un bugüne kadar 4 kez maçını yönetti. Boluspor bu maçlardan 2galibiyet ve iki beraberlik aldı. Bu maçlarda Boluspor rakip kalelere 4 gol atarken kalesinde 1 gördü.1.Ligin 26. Haftasında 7 Mart Çarşamba günü oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde;

    7 Mart Çarşamba

    16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor: Abdulkadir Bitigen

    16.00 Adana Demirspor-Denizlispor: Mustafa Öğretmenoğlu

    19.00 BalıkesirsporBaltok-Boluspor: Sarper Barış Saka

    19.00 Çaykur Rizespor-Gaziantepspor: Erkan Özdamar

     

    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, 1.Ligin, 26., Haftasındaki

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