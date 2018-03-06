Haber: Esra Öztürk

7 Mart Çarşamba günü saat 19.00’da Balıkesir Atatürk Stadyumunda BalıkesirsporBaltok-Boluspor maçını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre BalıkesirsporBaltok-Boluspormaçını Sarper Barış Sakayönetecek. Saka’nın yardımcılığını ise Cumhur Altay (1. Yardımcı Hakem), Murat Şener (2. Yardımcı Hakem) yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olduğu açıklandı. Sarper Barış Saka Boluspor'un bugüne kadar 4 kez maçını yönetti. Boluspor bu maçlardan 2galibiyet ve iki beraberlik aldı. Bu maçlarda Boluspor rakip kalelere 4 gol atarken kalesinde 1 gördü.1.Ligin 26. Haftasında 7 Mart Çarşamba günü oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde;

7 Mart Çarşamba

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor: Abdulkadir Bitigen

16.00 Adana Demirspor-Denizlispor: Mustafa Öğretmenoğlu

19.00 BalıkesirsporBaltok-Boluspor: Sarper Barış Saka

19.00 Çaykur Rizespor-Gaziantepspor: Erkan Özdamar