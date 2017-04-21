Haber: Esra Öztürk
TFF 1. Lig'de 29. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligin 29. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
22 Nisan Cumartesi
16.00 Göztepe-Adana Demirspor: Mustafa Öğretmenoğlu
18.30 Giresunspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk
23 Nisan Pazar
13.00 Boluspor-Bandırmaspor: Barış Şimşek
13.00 Ümraniyespor-Mersin İdmanyurdu: Özgüç Türkalp
16.00 Eskişehirspor-Sivasspor: Mete Kalkavan
16.00 Elazığspor-Samsunspor: Serkan Tokat
24 Nisan Pazartesi
17.00 Balıkesirspor-Altınordu: Sarper Barış Saka
18.30 Manisaspor-Denizlispor: Bahattin Şimşek
19.30 Şanlıurfaspor-Büyükşehir Gaziantepspor: Kutluhan Bilgiç
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