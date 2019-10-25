Düdük Bayan Hakemde

Haber: Aysun Beykoz
Demir’in yardımcılılarını Ömer Sözcü (1. Yardımcı Hakem) ve Ensar Alıklı (2. Yardımcı Hakem) yapacak. Maçın 4.hakemi ise Onur Güneş. Ligde 6.hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
27 Ekim Pazar
14.00: Göynük Belediyespor-Yaylacık Gençlik: Havva Nur Demir
14.00: Devrek Belediyespor-Keçiören Bağlum: Arif Subaşı
14.00: Beyköy Belediyespor-Kırıkkale Büyük Anadolu: Burak Demirkıran
14.00: Çubukspor Futbol AŞ-Anadolu Üniversitesi: Ahmet Ulaş
14.00: Bartınspor-Ankara T.K.İ.: Dursun Can
14.00: Haymana Belediyespor-Çilimli Belediyespor: Ali Alkan
14.00: Yunusemrespor-Kdz.Ereğli Belediyespor: Giray Şaylan