Düdük Bayan Hakemde

Haber: Aysun Beykoz

Demir’in yardımcılılarını Ömer Sözcü (1. Yardımcı Hakem) ve Ensar Alıklı (2. Yardımcı Hakem) yapacak. Maçın 4.hakemi ise Onur Güneş. Ligde 6.hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

27 Ekim Pazar

14.00: Göynük Belediyespor-Yaylacık Gençlik: Havva Nur Demir

14.00: Devrek Belediyespor-Keçiören Bağlum: Arif Subaşı

14.00: Beyköy Belediyespor-Kırıkkale Büyük Anadolu: Burak Demirkıran

14.00: Çubukspor Futbol AŞ-Anadolu Üniversitesi: Ahmet Ulaş

14.00: Bartınspor-Ankara T.K.İ.: Dursun Can

14.00: Haymana Belediyespor-Çilimli Belediyespor: Ali Alkan

14.00: Yunusemrespor-Kdz.Ereğli Belediyespor: Giray Şaylan