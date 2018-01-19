Haber: Semih Baykal

21 Ocak Pazar günü saat 15. 30’da Giresun Atatürk stadında oynanacak Akın Çorap Giresunspor – Boluspor maçını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Akın Çorap Giresunspor – Boluspor maçını Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan’ın yardımcılığını ise Oğuz Terzi ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olduğu açıklandı. TFF 1.Ligin 18. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde;

20 Ocak Cumartesi

13.00: Adana Demirspor – Balıkesirspor Baltok: Hakan Ceylan

15.30: Eskişehirspor – İstanbulspor: Özgüç Türkalp

21 Ocak Pazar

13.00: Ümraniyespor – Gaziantepspor: Alper Çetin

13.00: Büyükşehir Belediye Erzurumspor – MKE Ankaragücü: Onur Karabaş

15.30: Akın Çorap Giresunspor – Boluspor: Volkan Bayarslan

15.30: Grandmedical Manisaspor – Çaykur Rizespor: Emre Molak

18.00: Altınordu – Elazığspor: Tugay Kaan Numanoğlu

22 Ocak Pazartesi

18.00: Denizlispor – Adanaspor: Süleyman Abay

18.00: Gazişehir Gaziantep FK – Samsunspor: Bülent Birincioğlu