Haber: Semih Baykal
21 Ocak Pazar günü saat 15. 30’da Giresun Atatürk stadında oynanacak Akın Çorap Giresunspor – Boluspor maçını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Akın Çorap Giresunspor – Boluspor maçını Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan’ın yardımcılığını ise Oğuz Terzi ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olduğu açıklandı. TFF 1.Ligin 18. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde;
20 Ocak Cumartesi
13.00: Adana Demirspor – Balıkesirspor Baltok: Hakan Ceylan
15.30: Eskişehirspor – İstanbulspor: Özgüç Türkalp
21 Ocak Pazar
13.00: Ümraniyespor – Gaziantepspor: Alper Çetin
13.00: Büyükşehir Belediye Erzurumspor – MKE Ankaragücü: Onur Karabaş
15.30: Akın Çorap Giresunspor – Boluspor: Volkan Bayarslan
15.30: Grandmedical Manisaspor – Çaykur Rizespor: Emre Molak
18.00: Altınordu – Elazığspor: Tugay Kaan Numanoğlu
22 Ocak Pazartesi
18.00: Denizlispor – Adanaspor: Süleyman Abay
18.00: Gazişehir Gaziantep FK – Samsunspor: Bülent Birincioğlu
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