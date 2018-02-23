Haber: Esra Öztürk

26 Şubat Pazar günü saat 18.00’da İzmir Bornova Stadyumunda oynanacak Altınordu – Boluspor maçını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Altınordu – Boluspor maçını Bülent Birincioğlu yönetecek. Birincioğlu’nun yardımcılığını ise Muhammet Yumak (1. Yardımcı Hakem), Vural Gül (2. Yardımcı Hakem) yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Erkan Engin olduğu açıklandı. FF 1.Ligin 20. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde;

24 Şubat Cumartesi;

15.30: MKE Ankaragücü – Gaziantepspor: Süleyman Abay

15.30: BalıkesirsporBaltok – Samsunspor:Zorbay Küçük

25 Şubat Pazar

13.00: Ümraniyespor – Akın Çorap Giresunspor: Sarper Barış Saka

13.00: GrandemıcalManisaspor – Eskişehirspor: Ramazan Keleş

15.30: Gazişehir Gaziantep FK – Denizlispor: Abdulkadir Bitigen

15.30: Çaykur Rizespor – Elazığspor:Özgüç Türkalp

18.00: Adana Demirspor – İstanbulspor: Özgür Yankaya

26 Şubat Pazartesi

18.00: Büyükşehir Belediye Erzurumspor – Adanaspor: Burak Şeker

18.00: Altınordu – Boluspor: Bülent Birincioğlu