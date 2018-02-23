26 Şubat Pazar günü saat 18.00’da İzmir Bornova Stadyumunda oynanacak Altınordu – Boluspor maçını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Altınordu – Boluspor maçını Bülent Birincioğlu yönetecek. Birincioğlu’nun yardımcılığını ise Muhammet Yumak (1. Yardımcı Hakem), Vural Gül (2. Yardımcı Hakem) yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Erkan Engin olduğu açıklandı. FF 1.Ligin 20. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde;
24 Şubat Cumartesi;
15.30: MKE Ankaragücü – Gaziantepspor: Süleyman Abay
15.30: BalıkesirsporBaltok – Samsunspor:Zorbay Küçük
25 Şubat Pazar
13.00: Ümraniyespor – Akın Çorap Giresunspor: Sarper Barış Saka
13.00: GrandemıcalManisaspor – Eskişehirspor: Ramazan Keleş
15.30: Gazişehir Gaziantep FK – Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
15.30: Çaykur Rizespor – Elazığspor:Özgüç Türkalp
18.00: Adana Demirspor – İstanbulspor: Özgür Yankaya
26 Şubat Pazartesi
18.00: Büyükşehir Belediye Erzurumspor – Adanaspor: Burak Şeker
18.00: Altınordu – Boluspor: Bülent Birincioğlu
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