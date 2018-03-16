Haber: Semih Baykal

18Pazar günü saat 15.30’daSamsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak Samsunspor-Boluspor maçını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göreSamsunspor-Boluspor maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen’in yardımcılığını ise Baran Eraslan (1. Yardımcı Hakem), Mehmet Emin Tuğral (2. Yardımcı Hakem) yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ferhan Kestanlıoğluolduğu açıklandı. 1.Ligin 28. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde;

17 Mart Cumartesi

13.00 Gaziantepspor-Tetiş Yapı Elazığspor: Yiğit Arslan

13.00 Çaykur Rizespor-Adanaspor: Sarper Barış Saka

15.30 GrandmedicalManisaspor-Gazişehir Gaziantep: Tugay Kaan Numanoğlu

15.30 Altınordu-Denizlispor: Erkan Özdamar

18 Mart Pazar

13.00 BalıkesirsporBaltok-İstanbulspor: Hakan Ceylan

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akın Çorap Giresunspor: Alper Çetin

15.30 Samsunspor-Boluspor: Abdulkadir Bitigen

18.00 MKE Ankaragücü-Eskişehirspor: Ali Şansalan