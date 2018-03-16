Haber: Semih Baykal
18Pazar günü saat 15.30’daSamsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak Samsunspor-Boluspor maçını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göreSamsunspor-Boluspor maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen’in yardımcılığını ise Baran Eraslan (1. Yardımcı Hakem), Mehmet Emin Tuğral (2. Yardımcı Hakem) yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ferhan Kestanlıoğluolduğu açıklandı. 1.Ligin 28. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde;
17 Mart Cumartesi
13.00 Gaziantepspor-Tetiş Yapı Elazığspor: Yiğit Arslan
13.00 Çaykur Rizespor-Adanaspor: Sarper Barış Saka
15.30 GrandmedicalManisaspor-Gazişehir Gaziantep: Tugay Kaan Numanoğlu
15.30 Altınordu-Denizlispor: Erkan Özdamar
18 Mart Pazar
13.00 BalıkesirsporBaltok-İstanbulspor: Hakan Ceylan
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akın Çorap Giresunspor: Alper Çetin
15.30 Samsunspor-Boluspor: Abdulkadir Bitigen
18.00 MKE Ankaragücü-Eskişehirspor: Ali Şansalan
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