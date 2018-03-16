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16 Mart 2018 Cuma
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    • Düdük Bitigen’de

    Spor Toto 1.Ligin 28. Haftasında maçı yönetecek hakemler belli oldu. 18Pazar günü saat 15.30’daSamsunspor ile karşılaşacak olan Boluspor’un maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek.

    16 Mart 2018 Cuma 08:42
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    Düdük Bitigen’de

    Haber: Semih Baykal

    18Pazar günü saat 15.30’daSamsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak Samsunspor-Boluspor maçını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göreSamsunspor-Boluspor maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen’in yardımcılığını ise Baran Eraslan (1. Yardımcı Hakem), Mehmet Emin Tuğral (2. Yardımcı Hakem) yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ferhan Kestanlıoğluolduğu açıklandı. 1.Ligin 28. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde;

    17 Mart Cumartesi

    13.00 Gaziantepspor-Tetiş Yapı Elazığspor: Yiğit Arslan

    13.00 Çaykur Rizespor-Adanaspor: Sarper Barış Saka

    15.30 GrandmedicalManisaspor-Gazişehir Gaziantep: Tugay Kaan Numanoğlu

    15.30 Altınordu-Denizlispor: Erkan Özdamar

    18 Mart Pazar

    13.00 BalıkesirsporBaltok-İstanbulspor: Hakan Ceylan

    13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akın Çorap Giresunspor: Alper Çetin

    15.30 Samsunspor-Boluspor: Abdulkadir Bitigen

    18.00 MKE Ankaragücü-Eskişehirspor: Ali Şansalan

    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, 1.Ligin, 28., Haftasında

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