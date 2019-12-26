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Düdük Bülent Birincioğlu’nda

TFF 1. Lig'de 17. hafta hakemleri açıklandı. Boluspor-Eskişehir maçına tecrübeli hakem Bülent Birincioğlu atandı.

Düdük Bülent Birincioğlu’nda

Haber: Volkan Yılmaz

TFF 1. Lig'in 17. haftasında oynayacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. TFF 1. Lig'de 17. hafta heyecanı 27, 28 ve 29 Aralık'ta oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Boluspor-Eskişehirspor maçının hakemi Bülent Birincioğlu’nun yardımcılıklarını Cemal Alpay ve Murat Şener  yapacak.  Maçın 4.hakemi ise Burak Olcar olacak. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre TFF 1. Lig'in 17. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

27 Aralık Cuma

19.00 Adanaspor - Fatih Karagümrük: Alper Çetin

28 Aralık Cumartesi

14.00 Ümraniyespor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Ceylan

16.30 Bursaspor - Hatayspor: Volkan Bayarslan

16.30 Balıkesirspor - Osmanlıspor: Sarper Barış Saka

19.00 Altınordu - Menemenspor: Kutluhan Bilgiç

29 Aralık Pazar

14.00 Boluspor - Eskişehirspor: Bülent Birincioğlu

14.00 Keçiörengücü - Akhisarspor: Cihan Aydın

16.30 İstanbulspor - Adana Demirspor: Yiğit Arslan

19.00 Altay - Giresunspor: Erkan Özdamar

Esra Perçin

Esra Perçin

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