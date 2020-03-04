Düdük Bülent Birincioğlu’nda

Haber: Erdal Tanrıverdi
Birincioğlu’nun yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Muhammet Yumak yapacak. Maçın 4.hakemi ise Hasbi Dede olacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 26. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şunlar:
6 Mart Cuma
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Altay: Emre Malok
19.00 Adanaspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Burak Şeker
7 Mart Cumartesi
14.00 Keçiörengücü-Boluspor: Bülent Birincioğlu
14.00 Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bahattin Şimşek
16.30 Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: Ramazan Keleş
16.30 Eskişehirspor-Giresunspor: Kutluhan Bilgiç
19.00 Bursaspor-İstanbulspor: Özgür Yankaya
8 Mart Pazar
16.30 Akhisarspor-Osmanlıspor: Onur Özütoprak
19.00 Altınordu-Cesar Grup Ümraniyespor: Caner Ak