Düdük Bülent Birincioğlu’nda

Haber: Erdal Tanrıverdi

Birincioğlu’nun yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Muhammet Yumak yapacak. Maçın 4.hakemi ise Hasbi Dede olacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 26. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şunlar:

6 Mart Cuma

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Altay: Emre Malok

19.00 Adanaspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Burak Şeker

7 Mart Cumartesi

14.00 Keçiörengücü-Boluspor: Bülent Birincioğlu

14.00 Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bahattin Şimşek

16.30 Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: Ramazan Keleş

16.30 Eskişehirspor-Giresunspor: Kutluhan Bilgiç

19.00 Bursaspor-İstanbulspor: Özgür Yankaya

8 Mart Pazar

16.30 Akhisarspor-Osmanlıspor: Onur Özütoprak

19.00 Altınordu-Cesar Grup Ümraniyespor: Caner Ak