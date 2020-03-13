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Düdük Burak Akdağ’da

Bölgesel Amatör Lig 6.Grupta 22.hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Göynük Belediyespor-Ankara TKİ maçında Burak Akdağ düdük çalacak.

Düdük Burak Akdağ’da

Haber: Aysun Beykoz

Burak Akdağ’ın yardımcılılarını Yahya Kemal Yurtbilir (1. Yardımcı Hakem) ve Gökberk Çelikbaş (2. Yardımcı Hakem) yapacak. Maçın 4.hakemi ise Yunus Çimendağ olacak. Ligde 22.hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

15 Mart Pazar

14.00: Çubukspor-Beyköy Belediye: Mert Korel

14.00: Yunusemrespor-Keçiören Bağlum: Kerim Çataklı

14.00: Bartınspor-Büyük Anadoluspor: Cihad Sizer

14.00: Haymana Belediye-Anadolu Üniversitesi: İsa Maviş Tazegül

14.00: Göynük Belediyespor-Ankara TKİ: Yahya Kemal Yurtbilir

14.00: Çilimli Belediye-Kdz.Ereğli Belediye: Melek Dakan

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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