Düdük Burak Akdağ’da

Haber: Aysun Beykoz
Burak Akdağ’ın yardımcılılarını Yahya Kemal Yurtbilir (1. Yardımcı Hakem) ve Gökberk Çelikbaş (2. Yardımcı Hakem) yapacak. Maçın 4.hakemi ise Yunus Çimendağ olacak. Ligde 22.hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
15 Mart Pazar
14.00: Çubukspor-Beyköy Belediye: Mert Korel
14.00: Yunusemrespor-Keçiören Bağlum: Kerim Çataklı
14.00: Bartınspor-Büyük Anadoluspor: Cihad Sizer
14.00: Haymana Belediye-Anadolu Üniversitesi: İsa Maviş Tazegül
14.00: Göynük Belediyespor-Ankara TKİ: Yahya Kemal Yurtbilir
14.00: Çilimli Belediye-Kdz.Ereğli Belediye: Melek Dakan