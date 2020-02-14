Düdük Burak Demirkıran’da

Haber: Aysun Beykoz

Demirkıran’ın yardımcılılarını Ercan Çat (1. Yardımcı Hakem) ve Abdulkadir Anıl Yılmaz (2. Yardımcı Hakem) yapacak. Maçın 4.hakemi ise Bayram Özütemiz olacak. Ligde 18.hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

16 Şubat Pazar

14.00: Beyköy Belediyespor-Keçiören Bağlum: Burak Demirkıran

14.00: Devrek Belediyespor-Anadolu Üniversitesi: Atakan Topaloğlu

14.00: Çubukspor Futbol AŞ-Ankara TKİ: Anıl Furkan Liman

14.00: Haymana Belediye-Göynük Belediyespor: Ali Emir Yolcu

14.00: Yunusemrespor-Çilimli Belediyespor: Mertcan Erölmez

14.00: Bartınspor-Kdz.Ereğli Belediyespor: Ümit Gürsoy