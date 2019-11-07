Düdük Burak Şeker’de

Haber: Aysun Beykoz
Şeker’in yardımcılıklarını Seyfettin Ünal ve Ali Tuna yapacak. Maçın 4.hakemi ise Mustafa Hakan Belder olacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
8 Kasım Cuma
19.00 Adana Demirspor-Eskişehirspor: Direnç Tonusluoğlu
9 Kasım Cumartesi
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor: Alper Çetin
16.30 İstanbulspor-Ekol Göz Menemenspor: Cihan Aydın
16.30 Giresunspor-Osmanlıspor: Yiğit Arslan
19.00 Altay-Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan
10 Kasım Pazar
14.00 Keçiörengücü-Adanaspor: Emre Malok
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Hatayspor: Bahattin Şimşek
16.30 Boluspor-Bursaspor: Burak Şeker
19.00 Balıkesirspor-Altınordu: Turgut Doman