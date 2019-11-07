Düdük Burak Şeker’de

Haber: Aysun Beykoz

Şeker’in yardımcılıklarını Seyfettin Ünal ve Ali Tuna yapacak. Maçın 4.hakemi ise Mustafa Hakan Belder olacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

8 Kasım Cuma

19.00 Adana Demirspor-Eskişehirspor: Direnç Tonusluoğlu

9 Kasım Cumartesi

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor: Alper Çetin

16.30 İstanbulspor-Ekol Göz Menemenspor: Cihan Aydın

16.30 Giresunspor-Osmanlıspor: Yiğit Arslan

19.00 Altay-Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan

10 Kasım Pazar

14.00 Keçiörengücü-Adanaspor: Emre Malok

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Hatayspor: Bahattin Şimşek

16.30 Boluspor-Bursaspor: Burak Şeker

19.00 Balıkesirspor-Altınordu: Turgut Doman