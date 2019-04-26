Düdük Caner Ak’ta

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Yapılan açıklamaya göre Adana Demirspor-Boluspor maçında Caner Ak düdük çalacak.

Düdük Caner Ak’ta

Haber: Esra Öztürk

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

27 Nisan Cumartesi

14.00 Gazişehir Gaziantep-Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

14.00 Hatayspor-Adanaspor: Ramazan Keleş

19.30 Altınordu-Altay: Erkan Engin

28 Nisan Pazar

14.00 İstanbulspor-Birevim Elazığspor: Caner Ak

16.30 Osmanlıspor-Ümraniyespor: Ümit Öztürk

16.30 Adana Demirspor-Boluspor: Özgür Yankaya

19.30 Abalı Denizlispor-Balıkesirspor Baltok: Mert Güzenge

29 Nisan Pazartesi

19.00 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği: Batuhan Gültek

19.00 Eskişehirspor-Afjet Afyonspor: Kadir Sağlam

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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