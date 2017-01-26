HABER: Aysun BEYKOZ
Ak’ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Murat Temel yapacak. Maçın 4.hakemi ise Sinan Dereci olacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'in 19. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:
27 Ocak Cuma
18.00 Balıkesirspor-Giresunspor: Erkan Özdamar
28 Ocak Cumartesi
13.00 Denizlispor-Adana Demirspor: Emre Malok
18.00 Büyükşehir Gaziantepspor-Bandırmaspor: Murat Özcan
29 Ocak Pazar
13.00 Boluspor-Elazığspor: Caner Ak
14.30 Manisaspor-Ümraniyespor: Mustafa İlker Coşkun
16.00 Mersin İdmanyurdu-Sivasspor: Hakan Ceylan
16.00 Samsunspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Abdulkadir Bitigen
18.30 Altınordu-Göztepe: Kutluhan Bilgiç
30 Ocak Pazartesi:
18.30 Şanlıurfaspor-Eskişehirspor: Özgüç Türkalp
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