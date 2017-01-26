HABER: Aysun BEYKOZ



Ak’ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Murat Temel yapacak. Maçın 4.hakemi ise Sinan Dereci olacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'in 19. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:

27 Ocak Cuma

18.00 Balıkesirspor-Giresunspor: Erkan Özdamar

28 Ocak Cumartesi

13.00 Denizlispor-Adana Demirspor: Emre Malok

18.00 Büyükşehir Gaziantepspor-Bandırmaspor: Murat Özcan

29 Ocak Pazar

13.00 Boluspor-Elazığspor: Caner Ak

14.30 Manisaspor-Ümraniyespor: Mustafa İlker Coşkun

16.00 Mersin İdmanyurdu-Sivasspor: Hakan Ceylan

16.00 Samsunspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Abdulkadir Bitigen

18.30 Altınordu-Göztepe: Kutluhan Bilgiç

30 Ocak Pazartesi:

18.30 Şanlıurfaspor-Eskişehirspor: Özgüç Türkalp