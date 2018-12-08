Haber: Gökhan Aksoy

Caner Ak’ın yardımcılıklarını İlker Takpak (1. Yardımcı Hakem), Hakan Karabalcık (2. Yardımcı Hakem) ve Burak Taşkınsoy (Dördüncü Hakem) yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 15. haftada görev alacak hakemler şunlar:

8 Aralık Cumartesi

13.30 Kardemir Karabükspor-İstanbulspor: Mustafa Aydın

13.30 Osmanlıspor-Afjet Afyonspor: Atilla Karaoğlan

16.00 Altınordu-Adanaspor: Süleyman Abay

9 Aralık Pazar

13.30 Hatayspor-Boluspor: Caner Ak

13.30 Ümraniyespor-Tetiş Yapı Elazığspor: Sinan Dereci

16.00 Denizlispor-Gençlerbirliği: Kutluhan Bilgiç

19.00 Eskişehirspor-Altay: Ramazan Keleş

10 Aralık Pazartesi

19.00 Adana Demirspor-Giresunspor: Sarper Barış Saka

19.00 Gazişehir Gaziantep-Balıkesirspor Baltok: Alper Çetin