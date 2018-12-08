Haber: Gökhan Aksoy
Caner Ak’ın yardımcılıklarını İlker Takpak (1. Yardımcı Hakem), Hakan Karabalcık (2. Yardımcı Hakem) ve Burak Taşkınsoy (Dördüncü Hakem) yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 15. haftada görev alacak hakemler şunlar:
8 Aralık Cumartesi
13.30 Kardemir Karabükspor-İstanbulspor: Mustafa Aydın
13.30 Osmanlıspor-Afjet Afyonspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Altınordu-Adanaspor: Süleyman Abay
9 Aralık Pazar
13.30 Hatayspor-Boluspor: Caner Ak
13.30 Ümraniyespor-Tetiş Yapı Elazığspor: Sinan Dereci
16.00 Denizlispor-Gençlerbirliği: Kutluhan Bilgiç
19.00 Eskişehirspor-Altay: Ramazan Keleş
10 Aralık Pazartesi
19.00 Adana Demirspor-Giresunspor: Sarper Barış Saka
19.00 Gazişehir Gaziantep-Balıkesirspor Baltok: Alper Çetin
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