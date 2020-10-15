Düdük Cihan Aydın’da

Haber: Aysun Beykoz
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 5. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:
17 Ekim Cumartesi
13.30 Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü: Emre Kargın
13.30 Yılport Samsunspor-İstanbulspor: Serkan Tokat
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eskişehirspor: Caner Ak
16.00 Adanaspor-Altınordu: Bülent Birincioğlu
19.00 Altay-Adana Demirspor: Mustafa Öğretmenoğlu
18 Ekim Pazar
13.30 Ankaraspor-Giresunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
16.00 Beypiliç Boluspor-Tuzlaspor: Cihan Aydın
19.00 Bursaspor-Balıkesirspor: Direnç Tonusluoğlu
19 Ekim Pazartesi
19.00 Akhisarspor-Menemenspor: Çağdaş Altay