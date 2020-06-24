Düdük Cihan Aydın’da

Haber: Volkan Yılmaz

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'in 30. Haftasında oynanacak Ekol Göz Menemenspor Boluspor karşılaşmasını Bursa bölgesinden üst klasman hakemi Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını ise Murat Temel ve Furkan Ürün yapacak. Karşılaşmanın 4.hakemi ise Süleyman Soyutürk.

26 Haziran Cuma:

20.00 Bursaspor-Adanaspor: Volkan Bayarslan

20.00 Altınordu-Keçiörengücü: Turgut Doman

27 Haziran Cumartesi:

17.30 Eskişehirspor-Altay: Erkan Özdamar

17.30 Osmanlıspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bahattin Şimşek

20.00 Ekol Göz Menemenspor-Boluspor: Cihan Aydın

20.00 Adana Demirspor-Giresunspor: Mustafa Öğretmenoğlu

28 Haziran Pazar:

17.30 Hatayspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Hakan Ceylan

20.00 Fatih Karagümrük-İstanbulspor: Onur Özütoprak

20.00 Akhisarspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Yasin Kol