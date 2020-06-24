Düdük Cihan Aydın’da

Haber: Volkan Yılmaz
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'in 30. Haftasında oynanacak Ekol Göz Menemenspor Boluspor karşılaşmasını Bursa bölgesinden üst klasman hakemi Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını ise Murat Temel ve Furkan Ürün yapacak. Karşılaşmanın 4.hakemi ise Süleyman Soyutürk.
26 Haziran Cuma:
20.00 Bursaspor-Adanaspor: Volkan Bayarslan
20.00 Altınordu-Keçiörengücü: Turgut Doman
27 Haziran Cumartesi:
17.30 Eskişehirspor-Altay: Erkan Özdamar
17.30 Osmanlıspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bahattin Şimşek
20.00 Ekol Göz Menemenspor-Boluspor: Cihan Aydın
20.00 Adana Demirspor-Giresunspor: Mustafa Öğretmenoğlu
28 Haziran Pazar:
17.30 Hatayspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Hakan Ceylan
20.00 Fatih Karagümrük-İstanbulspor: Onur Özütoprak
20.00 Akhisarspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Yasin Kol