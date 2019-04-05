Düdük Direnç Tosunoğlu’nda

Spor Toto 1.Ligde 28.haftada oynanacak olan maçların hakemleri belli oldu. Alınan bilgiye göre Boluspor-Karabükspor maçında Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak.

Düdük Direnç Tosunoğlu’nda

Haber: Gönül Olutürk

Tonusluoğlu’nun yardımcılıklarını Uygar Bebek(1. Yardımcı Hakem) ve Mehmet Ali Akkor(2. Yardımcı Hakem) yapacak. Maçın 4.hakemi ise Hakan Ülker olacak. Spor Toto 1.Ligde 28.haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

6 Nisan Cumartesi

14:00 Boluspor-Kardemir Karabükspor: Direnç Tonusluoğlu

19:30 Balıkesirspor Baltok-İstanbulspor A.Ş.:  Erkan Ergin

19:30 Osmanlıspor Futbol Kulübü-Eskişehirspor               : Bahattin Şimşek

7 Nisan Pazar

14:00 Ümraniyespor-Hatayspor               : Özgür Yankaya

16:30 Giresunspor-Gençlerbirliği:  Halis Özkahya

16:30 Afjet Afyonspor-Adana Demirspor: Ali Şansalan

19:30 Adanaspor A.Ş.-Abalı Denizlispor:               Alper Ulusoy

8 Nisan Pazartesi

19:00 Birevim Elazığspor-Altınordu A.Ş.: Tugay Kaan Numanoğlu

19:00 Altay-Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü: Mert Güzenge

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