Düdük Direnç Tosunoğlu’nda

Haber: Gönül Olutürk
Tonusluoğlu’nun yardımcılıklarını Uygar Bebek(1. Yardımcı Hakem) ve Mehmet Ali Akkor(2. Yardımcı Hakem) yapacak. Maçın 4.hakemi ise Hakan Ülker olacak. Spor Toto 1.Ligde 28.haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
6 Nisan Cumartesi
14:00 Boluspor-Kardemir Karabükspor: Direnç Tonusluoğlu
19:30 Balıkesirspor Baltok-İstanbulspor A.Ş.: Erkan Ergin
19:30 Osmanlıspor Futbol Kulübü-Eskişehirspor : Bahattin Şimşek
7 Nisan Pazar
14:00 Ümraniyespor-Hatayspor : Özgür Yankaya
16:30 Giresunspor-Gençlerbirliği: Halis Özkahya
16:30 Afjet Afyonspor-Adana Demirspor: Ali Şansalan
19:30 Adanaspor A.Ş.-Abalı Denizlispor: Alper Ulusoy
8 Nisan Pazartesi
19:00 Birevim Elazığspor-Altınordu A.Ş.: Tugay Kaan Numanoğlu
19:00 Altay-Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü: Mert Güzenge