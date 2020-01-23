Düdük Emre Malok’ta

Haber: Erdal Tanrıverdi

Malok’un yardımcılıklarını Orkun Aktaş(1. Yardımcı Hakem) ve Mehmet Emin Tuğral (2. Yardımcı Hakem) yapacak. Maçın 4.hakemi ise Oğuzhan Aksu olacak.Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

24 Ocak Cuma

19.00 Akhisarspor-Bursaspor: Yasin Kol

25 Ocak Cumartesi

14.00 Giresunspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Turgut Doman

16.30 Osmanlıspor-Keçiörengücü: Mert Güzenge

19.00 Altay-İstanbulspor: Burak Şeker

26 Ocak Pazar

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Ramazan Keleş

14.00 Hatayspor-Ekol Göz Menemenspor: Sarper Barış Saka

16.30 Eskişehirspor-Adanaspor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Adana Demirspor-Boluspor: Emre Malok

27 Ocak Pazartesi

19.00 Fatih Karagümrük-Altınordu: Cihan Aydın