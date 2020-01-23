Düdük Emre Malok’ta

Haber: Erdal Tanrıverdi
Malok’un yardımcılıklarını Orkun Aktaş(1. Yardımcı Hakem) ve Mehmet Emin Tuğral (2. Yardımcı Hakem) yapacak. Maçın 4.hakemi ise Oğuzhan Aksu olacak.Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:
24 Ocak Cuma
19.00 Akhisarspor-Bursaspor: Yasin Kol
25 Ocak Cumartesi
14.00 Giresunspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Turgut Doman
16.30 Osmanlıspor-Keçiörengücü: Mert Güzenge
19.00 Altay-İstanbulspor: Burak Şeker
26 Ocak Pazar
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Ramazan Keleş
14.00 Hatayspor-Ekol Göz Menemenspor: Sarper Barış Saka
16.30 Eskişehirspor-Adanaspor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Adana Demirspor-Boluspor: Emre Malok
27 Ocak Pazartesi
19.00 Fatih Karagümrük-Altınordu: Cihan Aydın