Haber: Erdal Tanrıverdi
Özdamar'ın yardımcılıklarını Soner Maraş ve Murat Temel yapacak. Maçın 4.hakemi ise Hakan Akmısır. Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'in 21. haftasında yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler şunlar:
18 Şubat Cumartesi
13.00 Manisaspor-Giresunspor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Altınordu-A.Demirspor: Ali Şansalan
18.30 Şanlıurfaspor-Göztepe: Bülent Birincioğlu
19 Şubat Pazar
13.00 Boluspor-Ümraniyespor: Erkan Özdamar
16.00 Elazığspor-Eskişehirspor: Arda Kardeşler
18.30 Balıkesirspor-Bandırmaspor: Serdar Saka
20 Şubat Pazartesi
18.30 G.Antep BŞB-Y.Malatyaspor: Volkan Bayarslan
18.30 Denizlispor-Sivasspor: Koray Gençerler
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