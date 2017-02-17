Haber: Erdal Tanrıverdi

Özdamar'ın yardımcılıklarını Soner Maraş ve Murat Temel yapacak. Maçın 4.hakemi ise Hakan Akmısır. Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'in 21. haftasında yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler şunlar:

18 Şubat Cumartesi

13.00 Manisaspor-Giresunspor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Altınordu-A.Demirspor: Ali Şansalan

18.30 Şanlıurfaspor-Göztepe: Bülent Birincioğlu

19 Şubat Pazar

13.00 Boluspor-Ümraniyespor: Erkan Özdamar

16.00 Elazığspor-Eskişehirspor: Arda Kardeşler

18.30 Balıkesirspor-Bandırmaspor: Serdar Saka

20 Şubat Pazartesi

18.30 G.Antep BŞB-Y.Malatyaspor: Volkan Bayarslan

18.30 Denizlispor-Sivasspor: Koray Gençerler