Haber: Semih Baykal

Bugün saat 18.00’da Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak İstanbulspor ile Boluspor maçı yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre İstanbulspor – Boluspor maçını Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar’ın yardımcılığını ise Deniz Turgut ve Hüsnü Emre Çelimli yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ferhan Kestanlıoğlu olduğu açıklandı. TFF 1.Ligin 15.haftasında maçlarda düdük çalak hakemler şu şekilde;

8 Aralık Cuma

18.00 İstanbulspor-Boluspor: Erkan Özdamar

9 Aralık Cumartesi

13.00 Ümraniyespor-BalıkesirsporBaltok: Ramazan Keleş

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adana Demirspor: Özgüç Türkalp

15.30 Gazişehir Gaziantep-MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan

15.30 Adanaspor-Elazığspor: Onur Karabaş

10 Aralık Pazar

13.00 Denizlispor-Samsunspor: Alper Çetin

15.30 GrandmedicalManisaspor-Altınordu: Erkan Engin

18.00 Akın Çorap Giresunspor-Çaykur Rizespor:Mustafa Öğretmenoğlu

11 Aralık Pazartesi

18.00 Eskişehirspor-Gaziantepspor: Zorbay Küçük