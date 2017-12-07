Haber: Semih Baykal
Bugün saat 18.00’da Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak İstanbulspor ile Boluspor maçı yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre İstanbulspor – Boluspor maçını Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar’ın yardımcılığını ise Deniz Turgut ve Hüsnü Emre Çelimli yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ferhan Kestanlıoğlu olduğu açıklandı. TFF 1.Ligin 15.haftasında maçlarda düdük çalak hakemler şu şekilde;
8 Aralık Cuma
18.00 İstanbulspor-Boluspor: Erkan Özdamar
9 Aralık Cumartesi
13.00 Ümraniyespor-BalıkesirsporBaltok: Ramazan Keleş
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adana Demirspor: Özgüç Türkalp
15.30 Gazişehir Gaziantep-MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan
15.30 Adanaspor-Elazığspor: Onur Karabaş
10 Aralık Pazar
13.00 Denizlispor-Samsunspor: Alper Çetin
15.30 GrandmedicalManisaspor-Altınordu: Erkan Engin
18.00 Akın Çorap Giresunspor-Çaykur Rizespor:Mustafa Öğretmenoğlu
11 Aralık Pazartesi
18.00 Eskişehirspor-Gaziantepspor: Zorbay Küçük
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