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07 Aralık 2017 Perşembe
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    • Düdük Erkan Özdamar’da

    TFF 1. Lig’in 15. Hafta karşılaşmasında Boluspor, deplasmandaİstanbulspor’a konuk olacak. Bugün oynayacak mücadeleyi, Erkan Özdamar yönetecek.

    07 Aralık 2017 Perşembe 13:06
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    Düdük Erkan Özdamar’da
    Haber: Semih Baykal
    Bugün saat 18.00’da Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak İstanbulspor ile Boluspor maçı yönetecek hakemler belli oldu.  Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre İstanbulspor – Boluspor maçını Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar’ın yardımcılığını ise Deniz Turgut ve Hüsnü Emre Çelimli yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ferhan Kestanlıoğlu olduğu açıklandı. TFF 1.Ligin 15.haftasında maçlarda düdük çalak hakemler şu şekilde;
    8 Aralık Cuma
    18.00 İstanbulspor-Boluspor: Erkan Özdamar
    9 Aralık Cumartesi
    13.00 Ümraniyespor-BalıkesirsporBaltok: Ramazan Keleş
    13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adana Demirspor: Özgüç Türkalp
    15.30 Gazişehir Gaziantep-MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan
    15.30 Adanaspor-Elazığspor: Onur Karabaş
    10 Aralık Pazar
    13.00 Denizlispor-Samsunspor: Alper Çetin
    15.30 GrandmedicalManisaspor-Altınordu: Erkan Engin
    18.00 Akın Çorap Giresunspor-Çaykur Rizespor:Mustafa Öğretmenoğlu
    11 Aralık Pazartesi
    18.00 Eskişehirspor-Gaziantepspor: Zorbay Küçük

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Lig’in, 15., Hafta

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