Düdük Hakan Ceylan’da

Haber: Volkan Yılmaz

Ceylan’ın yardımcılıklarını Deniz Turgut ve Murat Temel yapacak. Maçın 4.hakemi ise Hasan Kaçar olacak. Ligde 15.hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

13 Aralık Cuma

19.00: Altay-Adana Demirspor: Kadir Sağlam

14 Aralık Cumartesi

14.00: BB Erzurumspor-Giresunspor: Emre Malok

14.00: Boluspor-F.Karagümrük AŞ: Hakan Ceylan

16.30: İstanbulspor-Eskişehirspor: Yasin Kol

19.00: Adanaspor-E.G.Menemenspor: Bülent Birincioğlu

15 Aralık Pazar

14.00: Keçiörengücü-Hatayspor: Mustafa Öğretmenoğlu

14.00: C.G.Ümraniyespor-Osmanlıspor FK: Direnç Tosunoğlu

16.30: E.H.Balıkesirspor-Akhisarspor: Suat Çoban

19.00: Altınordu-Bursaspor: Caner Ak