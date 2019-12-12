Düdük Hakan Ceylan’da

Haber: Volkan Yılmaz
Ceylan’ın yardımcılıklarını Deniz Turgut ve Murat Temel yapacak. Maçın 4.hakemi ise Hasan Kaçar olacak. Ligde 15.hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
13 Aralık Cuma
19.00: Altay-Adana Demirspor: Kadir Sağlam
14 Aralık Cumartesi
14.00: BB Erzurumspor-Giresunspor: Emre Malok
14.00: Boluspor-F.Karagümrük AŞ: Hakan Ceylan
16.30: İstanbulspor-Eskişehirspor: Yasin Kol
19.00: Adanaspor-E.G.Menemenspor: Bülent Birincioğlu
15 Aralık Pazar
14.00: Keçiörengücü-Hatayspor: Mustafa Öğretmenoğlu
14.00: C.G.Ümraniyespor-Osmanlıspor FK: Direnç Tosunoğlu
16.30: E.H.Balıkesirspor-Akhisarspor: Suat Çoban
19.00: Altınordu-Bursaspor: Caner Ak