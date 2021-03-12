Düdük Hakan Ceylan’da

Haber: Aysun Beykoz

Beypiliç Boluspor- Akhisarspor maçında Hakan Ceylan’ın yardımcılıklarını Hasan Hüseyin Tetik ve Kemal Mavi yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Veli Karakaya olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 26. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:

12 Mart Cuma:

19.00 GZT Giresunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Koray Gençerler

13 Mart Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Eskişehirspor: Bülent Birincioğlu

16.00 Beypiliç Boluspor-Akhisarspor: Hakan Ceylan

19.00 Adana Demirspor-İstanbulspor: Erkan Özdamar

14 Mart Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

16.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Altay: Yasin Kol

16.00 Menemenspor-Adanaspor: Murat Erdoğan

19.00 Bursaspor-Ankaraspor: Alper Çetin

15 Mart Pazartesi:

19.00 Altınordu-Yılport Samsunspor: Bahattin Şimşek