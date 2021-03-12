Düdük Hakan Ceylan’da

Haber: Aysun Beykoz
Beypiliç Boluspor- Akhisarspor maçında Hakan Ceylan’ın yardımcılıklarını Hasan Hüseyin Tetik ve Kemal Mavi yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Veli Karakaya olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 26. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:
12 Mart Cuma:
19.00 GZT Giresunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Koray Gençerler
13 Mart Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Eskişehirspor: Bülent Birincioğlu
16.00 Beypiliç Boluspor-Akhisarspor: Hakan Ceylan
19.00 Adana Demirspor-İstanbulspor: Erkan Özdamar
14 Mart Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
16.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Altay: Yasin Kol
16.00 Menemenspor-Adanaspor: Murat Erdoğan
19.00 Bursaspor-Ankaraspor: Alper Çetin
15 Mart Pazartesi:
19.00 Altınordu-Yılport Samsunspor: Bahattin Şimşek