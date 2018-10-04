HABER:Gökhan Aksoy

Ceylan’ın yardımcılıklarını Deniz Turgut ve Baran Eraslan yapacak. Maçın 4.hakemi ise Caner Ak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 8. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şunlar:

4 Ekim Cuma

19.00 Altay-Gençlerbirliği: Volkan Bayarslan

19.00 Eskişehirspor-Hatayspor: Erkan Özdamar

6 Ekim Cumartesi

14.00 AfjetAfyonspor-Kardemir Karabükspor: Onur Özütoprak

14.00 Ümraniyespor-Denizlispor: Ramazan Keleş

19.30 Altınordu-İstanbulspor: Erkan Engin

7 Ekim Pazar

14.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Gazişehir Gaziantep: Çağdaş Altay

16.30 Boluspor-Giresunspor: Hakan Ceylan

19.30 Adanaspor-BalıkesirsporBaltok: Bülent Birincioğlu

19.30 Osmanlıspor-Adana Demirspor: Abdülkadir Bitigen