Ceylan’ın yardımcılıklarını Deniz Turgut ve Baran Eraslan yapacak. Maçın 4.hakemi ise Caner Ak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 8. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şunlar:
4 Ekim Cuma
19.00 Altay-Gençlerbirliği: Volkan Bayarslan
19.00 Eskişehirspor-Hatayspor: Erkan Özdamar
6 Ekim Cumartesi
14.00 AfjetAfyonspor-Kardemir Karabükspor: Onur Özütoprak
14.00 Ümraniyespor-Denizlispor: Ramazan Keleş
19.30 Altınordu-İstanbulspor: Erkan Engin
7 Ekim Pazar
14.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Gazişehir Gaziantep: Çağdaş Altay
16.30 Boluspor-Giresunspor: Hakan Ceylan
19.30 Adanaspor-BalıkesirsporBaltok: Bülent Birincioğlu
19.30 Osmanlıspor-Adana Demirspor: Abdülkadir Bitigen
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