Düdük Kadir Sağlam’da

Haber: Volkan Yılmaz

Sağlam’ın yardımcılıklarını Utku Tunavelioğlu (1. Yardımcı Hakem) ve Abdullah Uğur Sarı (2. Yardımcı Hakem) yapacak. Maçın 4.hakemi ise Yakup Bakır olacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 12. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

4 Aralık Cuma

16.00 Tuzlaspor- İstanbulspor: Hüseyin Göçek

19.00 Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Hakan Ceylan

5 Aralık Cumartesi

13.30 Giresunspor- Eskişehirspor: Yiğit Arslan

16.00 Beypiliç Boluspor- Altay: Kadir Sağlam

16.00 Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Emre Malok

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Yılport Samsunspor: Özgür Yankaya

6 Aralık Pazar

16.00 Altınordu- Ankara Keçiörengücü: Atilla Karaoğlan

19.00 Adana Demirspor-Akhisarspor: Burak Şeker