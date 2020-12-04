Düdük Kadir Sağlam’da

Haber: Volkan Yılmaz
Sağlam’ın yardımcılıklarını Utku Tunavelioğlu (1. Yardımcı Hakem) ve Abdullah Uğur Sarı (2. Yardımcı Hakem) yapacak. Maçın 4.hakemi ise Yakup Bakır olacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 12. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
4 Aralık Cuma
16.00 Tuzlaspor- İstanbulspor: Hüseyin Göçek
19.00 Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Hakan Ceylan
5 Aralık Cumartesi
13.30 Giresunspor- Eskişehirspor: Yiğit Arslan
16.00 Beypiliç Boluspor- Altay: Kadir Sağlam
16.00 Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Emre Malok
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Yılport Samsunspor: Özgür Yankaya
6 Aralık Pazar
16.00 Altınordu- Ankara Keçiörengücü: Atilla Karaoğlan
19.00 Adana Demirspor-Akhisarspor: Burak Şeker