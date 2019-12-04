Düdük Kadir Sağlam’da

Haber: C.Kutay Aykan
Sağlam’ın yardımcılıklarını Oğuz Terzi ve Utku Tunavelioğlu yapacak. Maçın 4.hakemi ise Onur Bingöl olacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 14. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:
6 Aralık Cuma
19.00 Eskişehirspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Sarper Barış Saka
7 Aralık Cumartesi
14.00 Hatayspor-Boluspor: Kadir Sağlam
16.30 Fatih Karagümrük-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Burak Şeker
19.00 Akhisarspor-İstanbulspor: Bülent Birincioğlu
8 Aralık Pazar
14.00 Osmanlıspor-Altay: Mert Güzenge
16.30 Altınordu-Adanaspor: Atilla Karaoğlan
16.30 Bursaspor-Giresunspor: Onur Özütoprak
19.00 Adana Demirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Suat Arslanboğa
9 Aralık Pazartesi
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Keçiörengücü: Turgut Doman