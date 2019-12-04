Düdük Kadir Sağlam’da

Haber: C.Kutay Aykan

Sağlam’ın yardımcılıklarını Oğuz Terzi ve Utku Tunavelioğlu yapacak. Maçın 4.hakemi ise Onur Bingöl olacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 14. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:

6 Aralık Cuma

19.00 Eskişehirspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Sarper Barış Saka

7 Aralık Cumartesi

14.00 Hatayspor-Boluspor: Kadir Sağlam

16.30 Fatih Karagümrük-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Burak Şeker

19.00 Akhisarspor-İstanbulspor: Bülent Birincioğlu

8 Aralık Pazar

14.00 Osmanlıspor-Altay: Mert Güzenge

16.30 Altınordu-Adanaspor: Atilla Karaoğlan

16.30 Bursaspor-Giresunspor: Onur Özütoprak

19.00 Adana Demirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Suat Arslanboğa

9 Aralık Pazartesi

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Keçiörengücü: Turgut Doman