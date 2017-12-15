Haber: Semih Baykal
Bugün saat 13.00’da Bolu Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak Boluspor ile Eskişehirspor maçını yönetecek hakem belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Boluspor – Eskişehirspor maçını Onur Karabaş yönetecek. Karabaş’ın yardımcılığını ise Murat Temel ve Mehmet Emin Tuğralyapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adem Sarıtaş olduğu açıklandı. TFF 1.Ligin 16.haftasında maçlarda düdük çalak hakemler şu şekilde;
16 Aralık Cumartesi
13.00: Boluspor – Eskişehirspor:Onur Karabaş
13.00: Gaziantepspor – Denizlispor: Erkan Özmadar
15.30: ÇaykurRizaspor – Ümraniyespor:Serkan Çınar
17 Aralık Pazar
13.00: Elazığspor – Büyükşehir Belediye Erzurumspor:Emre Molak
13.00: Altınordu – Adana Demirspor:Kadir Sağlam
15.30: MKE Ankaragücü - GrandmedicalManisaspor:Abdulkadir Bitigen
18.00: Samsunspor – Akın Çorap Giresunspor:Özgür Yankaya
18 Aralık Pazartesi
18.00: Adanaspor – İstanbulspor:Erkan Engin
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