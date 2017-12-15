Haber: Semih Baykal

Bugün saat 13.00’da Bolu Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak Boluspor ile Eskişehirspor maçını yönetecek hakem belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Boluspor – Eskişehirspor maçını Onur Karabaş yönetecek. Karabaş’ın yardımcılığını ise Murat Temel ve Mehmet Emin Tuğralyapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adem Sarıtaş olduğu açıklandı. TFF 1.Ligin 16.haftasında maçlarda düdük çalak hakemler şu şekilde;

16 Aralık Cumartesi

13.00: Boluspor – Eskişehirspor:Onur Karabaş

13.00: Gaziantepspor – Denizlispor: Erkan Özmadar

15.30: ÇaykurRizaspor – Ümraniyespor:Serkan Çınar

17 Aralık Pazar

13.00: Elazığspor – Büyükşehir Belediye Erzurumspor:Emre Molak

13.00: Altınordu – Adana Demirspor:Kadir Sağlam

15.30: MKE Ankaragücü - GrandmedicalManisaspor:Abdulkadir Bitigen

18.00: Samsunspor – Akın Çorap Giresunspor:Özgür Yankaya

18 Aralık Pazartesi

18.00: Adanaspor – İstanbulspor:Erkan Engin