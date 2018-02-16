Haber: Semih Baykal

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre; Boluspor’un Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmayı Onur Karabaş yönetecek.

22. haftanın müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

16 Şubat Cuma:

18.00 Altınordu-Samsunspor: Burak Şeker

18.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

17 Şubat Cumartesi:

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantepspor: Kadir Sağlam

13.00 Balıkesirspor Baltok-Elazığspor: Caner Ak

15.30 Grandmedical Manisaspor-Adanaspor: Abdulkadir Bitigen

15.30 Akın Çorap Giresunspor-Denizlispor: Özgüç Türkalp

18 Şubat Pazar:

13.00 Ümraniyespor-Eskişehirspor: Bülent Birincioğlu

15.30 Gazişehir Gaziantep-İstanbulspor: Suat Arslanboğa

18.00 Adana Demirspor-Boluspor: Onur Karabaş