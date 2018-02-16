Haber: Semih Baykal
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre; Boluspor’un Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmayı Onur Karabaş yönetecek.
22. haftanın müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:
16 Şubat Cuma:
18.00 Altınordu-Samsunspor: Burak Şeker
18.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus
17 Şubat Cumartesi:
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantepspor: Kadir Sağlam
13.00 Balıkesirspor Baltok-Elazığspor: Caner Ak
15.30 Grandmedical Manisaspor-Adanaspor: Abdulkadir Bitigen
15.30 Akın Çorap Giresunspor-Denizlispor: Özgüç Türkalp
18 Şubat Pazar:
13.00 Ümraniyespor-Eskişehirspor: Bülent Birincioğlu
15.30 Gazişehir Gaziantep-İstanbulspor: Suat Arslanboğa
18.00 Adana Demirspor-Boluspor: Onur Karabaş
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