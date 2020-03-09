Düdük Koray Gençerler’de

Haber: Ceylan Beykoz
Gençerler’in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Bilal Gölen yapacak. Maçın 4.hakemi ise Gürel Uzuner olacak. TFF 1.Ligin 27.haftasında oynanacak olan maçların hakemleri şöyle:
10 Mart Salı
14:00 Boluspor-Adanaspor A.Ş. : Koray Gençerler
16:30 B.B. Erzurumspor-F.Karagümrük A.Ş. : Kutluhan Bilgiç
16:30 Altay-Hatayspor : Suat Arslanboğa:
19:00 E.H.Balıkesirspor-Bursaspor: Ramazan Keleş
11 Mart Çarşamba
14:00 C.G.Ümraniyespor-E.G.Menemenspor : Murat Erdoğan
16:30 Giresunspor-Keçiörengücü : Yiğit Arslan
19:00 İstanbulspor A.Ş.-Altınordu : Burak Şeker
19:00 Adana Demirspor-Akhisarspor : Hakan Ceylan
12 Mart Perşembe
19:00 Osmanlıspor F.K.-Eskişehirspor : Tugay Kaan Numanoğlu