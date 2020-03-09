Düdük Koray Gençerler’de

Haber: Ceylan Beykoz

Gençerler’in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Bilal Gölen yapacak. Maçın 4.hakemi ise Gürel Uzuner olacak. TFF 1.Ligin 27.haftasında oynanacak olan maçların hakemleri şöyle:

10 Mart Salı

14:00 Boluspor-Adanaspor A.Ş. : Koray Gençerler

16:30 B.B. Erzurumspor-F.Karagümrük A.Ş. : Kutluhan Bilgiç

16:30 Altay-Hatayspor : Suat Arslanboğa:

19:00 E.H.Balıkesirspor-Bursaspor: Ramazan Keleş

11 Mart Çarşamba

14:00 C.G.Ümraniyespor-E.G.Menemenspor : Murat Erdoğan

16:30 Giresunspor-Keçiörengücü : Yiğit Arslan

19:00 İstanbulspor A.Ş.-Altınordu : Burak Şeker

19:00 Adana Demirspor-Akhisarspor : Hakan Ceylan

12 Mart Perşembe

19:00 Osmanlıspor F.K.-Eskişehirspor : Tugay Kaan Numanoğlu