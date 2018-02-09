Haber: Semih Baykal
Spor Toto 1. Lig 21 haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Cumartesi günü saat 13:00’da Boluspor- Grandmedical Manisaspor maçını Adana bölgesi hakemlerinden Zorbay Küçük yönetecek. Küçük’ün yardımcıları Mehmet Şahan Yılmaz(1. Yardımcı Hakem) Seyfettin Ünal, Gürel Uzuner oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 21. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:
9 Şubat Cuma
18.00 Gaziantepspor-Adana Demirspor: Ramazan Keleş
10 Şubat Cumartesi:
13.00 Boluspor-Grandmedical Manisaspor: Zorbay Küçük
13.00 Elazığspor-Denizlispor: Onur Karabaş
15.30 Çaykur Rizespor-Altınordu: Koray Gençerler
11 Şubat Pazar:
13.00 Samsunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Süleyman Abay
13.00 İstanbulspor-Ümraniyespor: Ali Şansalan
15.30 Eskişehirspor-Akın Çorap Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu
18.00 Balıkesirspor Baltok-MKE Ankaragücü: Bahattin Şimşek
12 Şubat Pazartesi:
18.00 Adanaspor-Gazişehir Gaziantep: Erkan Özdamar
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