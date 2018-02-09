Haber: Semih Baykal

Spor Toto 1. Lig 21 haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Cumartesi günü saat 13:00’da Boluspor- Grandmedical Manisaspor maçını Adana bölgesi hakemlerinden Zorbay Küçük yönetecek. Küçük’ün yardımcıları Mehmet Şahan Yılmaz(1. Yardımcı Hakem) Seyfettin Ünal, Gürel Uzuner oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 21. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:

9 Şubat Cuma

18.00 Gaziantepspor-Adana Demirspor: Ramazan Keleş

10 Şubat Cumartesi:

13.00 Boluspor-Grandmedical Manisaspor: Zorbay Küçük

13.00 Elazığspor-Denizlispor: Onur Karabaş

15.30 Çaykur Rizespor-Altınordu: Koray Gençerler

11 Şubat Pazar:

13.00 Samsunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Süleyman Abay

13.00 İstanbulspor-Ümraniyespor: Ali Şansalan

15.30 Eskişehirspor-Akın Çorap Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

18.00 Balıkesirspor Baltok-MKE Ankaragücü: Bahattin Şimşek

12 Şubat Pazartesi:

18.00 Adanaspor-Gazişehir Gaziantep: Erkan Özdamar