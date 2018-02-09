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09 Şubat 2018 Cuma
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    • Düdük Küçük’te

    Boluspor’un ligin 21. Haftasında Cumartesi günü saat 13:00’da karşılaşacağı Grandmedical Manisaspor maçının hakemi belli oldu. Bu zorlu maçı Adana bölgesinden Zorbay Küçük yönetecek.

    08 Şubat 2018 Perşembe 13:42
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    Düdük Küçük’te

    Haber: Semih Baykal

    Spor Toto 1. Lig 21 haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Cumartesi günü saat 13:00’da Boluspor- Grandmedical Manisaspor maçını Adana bölgesi hakemlerinden Zorbay Küçük yönetecek. Küçük’ün yardımcıları Mehmet Şahan Yılmaz(1. Yardımcı Hakem) Seyfettin Ünal, Gürel Uzuner oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 21. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:

    9 Şubat Cuma

    18.00 Gaziantepspor-Adana Demirspor: Ramazan Keleş

    10 Şubat Cumartesi:

    13.00 Boluspor-Grandmedical Manisaspor: Zorbay Küçük

    13.00 Elazığspor-Denizlispor: Onur Karabaş

    15.30 Çaykur Rizespor-Altınordu: Koray Gençerler

    11 Şubat Pazar:

    13.00 Samsunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Süleyman Abay

    13.00 İstanbulspor-Ümraniyespor: Ali Şansalan

    15.30 Eskişehirspor-Akın Çorap Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

    18.00 Balıkesirspor Baltok-MKE Ankaragücü: Bahattin Şimşek

    12 Şubat Pazartesi:

    18.00 Adanaspor-Gazişehir Gaziantep: Erkan Özdamar

     

    Anahtar Kelimeler: Boluspor’un, Ligin, 21., Haftasında, Cumartesi

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