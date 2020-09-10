Düdük Kürşad Filiz’de

Haber: Erdal Tanrıverdi
Filiz’in yardımcılıklarını Selahattin Altay ve Ferdi Karadoruk yapacak. Maçın 4.hakemi ise Ahmet Turan Timuroğlu olacak. Ligde ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
11 Eylül Cuma
19:00 Menemenspor-Altınordu: Abdullah Buğra Taşkınsoy
12 Eylül Cumartesi
16:30 Ümraniyespor-R.H.Bandırmaspor: Sarper Barış Saka
16:30 Beypiliç Boluspor-Ankara Keçiörengücü: Mustafa Kürşad Filiz
19:00 Osmanlıspor F.K.-Eskişehirspor: Emre Kargın
13 Eylül Pazar
16:30 Bursaspor-Adana Demirspor: Koray Gençler
19:00 Adanaspor A.Ş.-İstanbulspor A.Ş.: Kadir Sağlam
19:00 Altay-Yılport Samsunspor: Onur Özütoprak
14 Eylül Pazartesi
19:00 Balıkesirspor-Giresunspor: Kutluhan Bilgiç
19:00 Akhisarspor-Tuzlaspor A.Ş.: Bülent Birincioğlu