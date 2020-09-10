Düdük Kürşad Filiz’de

Haber: Erdal Tanrıverdi

Filiz’in yardımcılıklarını Selahattin Altay ve Ferdi Karadoruk yapacak. Maçın 4.hakemi ise Ahmet Turan Timuroğlu olacak. Ligde ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

11 Eylül Cuma

19:00 Menemenspor-Altınordu: Abdullah Buğra Taşkınsoy

12 Eylül Cumartesi

16:30 Ümraniyespor-R.H.Bandırmaspor: Sarper Barış Saka

16:30 Beypiliç Boluspor-Ankara Keçiörengücü: Mustafa Kürşad Filiz

19:00 Osmanlıspor F.K.-Eskişehirspor: Emre Kargın

13 Eylül Pazar

16:30 Bursaspor-Adana Demirspor: Koray Gençler

19:00 Adanaspor A.Ş.-İstanbulspor A.Ş.: Kadir Sağlam

19:00 Altay-Yılport Samsunspor: Onur Özütoprak

14 Eylül Pazartesi

19:00 Balıkesirspor-Giresunspor: Kutluhan Bilgiç

19:00 Akhisarspor-Tuzlaspor A.Ş.: Bülent Birincioğlu