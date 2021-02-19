Düdük Kutluhan Bilgiç’te

Haber: Ceylan Beykoz
Tuzlaspor- Beypiliç Boluspor maçında Kutluhan Bilgiç’in yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Emir Eray Eyisoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sinan Dereci olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
19 Şubat Cuma
13.30 Keçiörengücü – Ümraniyespor -Hakan Ceylan
16.00 Eskişehirspor – Bandırmaspor -Yiğit Arslan
19.00 Adana Demirspor – Altay- Burak Şeker
20 Şubat Cumartesi
13.30 Menemenspor – Akhisarspor- Mert Güzenge
16.00 Altınordu – Adanaspor – Murat Erdoğan
16.00 Giresunspor – Ankaraspor – Çağdaş Altay
19.00 İstanbulspor – Samsunspor – Turgut Doman
21 Şubat Pazar
13.30 Tuzlaspor – Beypiliç Boluspor - Kutluhan Bilgiç
19.00 Balıkesirspor – Bursaspor - Burak Pakkan