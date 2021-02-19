Düdük Kutluhan Bilgiç’te



Haber: Ceylan Beykoz

Tuzlaspor- Beypiliç Boluspor maçında Kutluhan Bilgiç’in yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Emir Eray Eyisoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sinan Dereci olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

19 Şubat Cuma

13.30 Keçiörengücü – Ümraniyespor -Hakan Ceylan

16.00 Eskişehirspor – Bandırmaspor -Yiğit Arslan

19.00 Adana Demirspor – Altay- Burak Şeker

20 Şubat Cumartesi

13.30 Menemenspor – Akhisarspor- Mert Güzenge

16.00 Altınordu – Adanaspor – Murat Erdoğan

16.00 Giresunspor – Ankaraspor – Çağdaş Altay

19.00 İstanbulspor – Samsunspor – Turgut Doman

21 Şubat Pazar

13.30 Tuzlaspor – Beypiliç Boluspor - Kutluhan Bilgiç

19.00 Balıkesirspor – Bursaspor - Burak Pakkan