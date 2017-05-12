Haber: Ceylan Beykoz
Bilgiç’in yardımcılıklarını Serkan Gençerler ve Oğuz Terzi yapacak. Maçın 4.hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 33. haftasındaki tamamı 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00’de oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
Evkur Yeni Malatyaspor-Boluspor: Kutluhan Bilgiç
Ümraniyespor-Altınordu: Serkan Tokat
Göztepe-Samsunspor: Arda Kardeşler
Adana Demirspor-Sivasspor: Serkan Çınar
Manisaspor-Şanlıurfaspor: Suat Arslanboğa
Elazığspor-Balıkesirspor: Erkan Özdamar
Eskişehirspor-Büyükşehir Gaziantepspor: Tolga Özkalfa
Giresunspor-Denizlispor: Ali Şansalan
Bandırmaspor-Mersin İdmanyurdu: Mustafa Öğretmenoğlu
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