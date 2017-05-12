Haber: Ceylan Beykoz

Bilgiç’in yardımcılıklarını Serkan Gençerler ve Oğuz Terzi yapacak. Maçın 4.hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 33. haftasındaki tamamı 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00’de oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

Evkur Yeni Malatyaspor-Boluspor: Kutluhan Bilgiç

Ümraniyespor-Altınordu: Serkan Tokat

Göztepe-Samsunspor: Arda Kardeşler

Adana Demirspor-Sivasspor: Serkan Çınar

Manisaspor-Şanlıurfaspor: Suat Arslanboğa

Elazığspor-Balıkesirspor: Erkan Özdamar

Eskişehirspor-Büyükşehir Gaziantepspor: Tolga Özkalfa

Giresunspor-Denizlispor: Ali Şansalan

Bandırmaspor-Mersin İdmanyurdu: Mustafa Öğretmenoğlu