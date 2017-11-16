Haber: Semih Baykal

Ligin 12. Haftasında pazartesi günü deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak olan Boluspor, ligin son sırasında bulunan rakibini yenip üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Hafta boyunca bu maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde yürüten Boluspor sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. 20 Kasım Pazartesi saat 18:00’da Gaziantep Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı yönetecek hakem de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre; Gaziantep- Boluspor maçını İstanbul bölgesi hakemlerinden Emre Malok yönetecek. Malok’un yardımcılığını ise Gökmen Olgaç, Kemal elmas yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Emre Kargın olduğu açıklandı.

LİGİN 12. HAFTA MAÇLARINDA DÜDÜK ÇALACAK HAKEMLER ŞUNLAR

18 Kasım Cumartesi:

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ümraniyespor: Barış Şimşek

13.00 Grandmedical Manisaspor-Elazığspor: Ramazan Keleş

15.30 Adana Demirspor-Gazişehir Gaziantep: Erkan Özdamar

19 Kasım Pazar:

13.00 Samsunspor-Adanaspor: Erkan Engin

13.00 Balıkesirspor Baltok-Eskişehirspor: Yiğit Arslan

15.30 Altınordu-Akın Çorap Giresunspor: Serkan Tokat

18.00 Çaykur Rizespor-İstanbulspor: Koray Gençerler

20 Kasım Pazartesi:

18.00 Gaziantepspor-Boluspor: Emre Malok