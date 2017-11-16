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16 Kasım 2017 Perşembe
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    • Düdük Malok’ta

    TFF 1. Lig 12. Hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. 20 Kasım Pazartesi saat 18:00’da deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak olan Boluspor’un maçını İstanbul bölgesi hakemlerinden Emre Malok yönetecek.

    16 Kasım 2017 Perşembe 13:03
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    Düdük Malok’ta

    Haber: Semih Baykal

    Ligin 12. Haftasında pazartesi günü deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak olan Boluspor, ligin son sırasında bulunan rakibini yenip üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Hafta boyunca bu maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde yürüten Boluspor sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. 20 Kasım Pazartesi saat 18:00’da Gaziantep Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı yönetecek hakem de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre; Gaziantep- Boluspor maçını İstanbul bölgesi hakemlerinden Emre Malok yönetecek. Malok’un yardımcılığını ise Gökmen Olgaç, Kemal elmas yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Emre Kargın olduğu açıklandı.

     

    LİGİN 12. HAFTA MAÇLARINDA DÜDÜK ÇALACAK HAKEMLER ŞUNLAR

     

    18 Kasım Cumartesi:

     

    13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ümraniyespor: Barış Şimşek

     

    13.00 Grandmedical Manisaspor-Elazığspor: Ramazan Keleş

     

    15.30 Adana Demirspor-Gazişehir Gaziantep: Erkan Özdamar

     

    19 Kasım Pazar:

     

    13.00 Samsunspor-Adanaspor: Erkan Engin

     

    13.00 Balıkesirspor Baltok-Eskişehirspor: Yiğit Arslan

     

    15.30 Altınordu-Akın Çorap Giresunspor: Serkan Tokat

     

    18.00 Çaykur Rizespor-İstanbulspor: Koray Gençerler

     

    20 Kasım Pazartesi:

    18.00 Gaziantepspor-Boluspor: Emre Malok

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Lig, 12., Hafta

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