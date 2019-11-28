Düdük Mert Güzenge’de

Haber: C.Kutay Aykan

TFF 1. Lig’in 13. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Boluspor-Menemen maçında Mert Güzenge düdük çalacak. Güzenge’nin yardımcılıklarını Cemal Bingül ve Oğuz Kağan Çalışır, 4.hakemliği ise Semih Kurt yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

29 Kasım Cuma

19.00 İstanbulspor-Fatih Karagümrük: Direnç Tonusluoğlu

30 Kasım Cumartesi

14.00 Keçiörengücü-Altınordu: Alper Çetin

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Osmanlıspor: Kutluhan Bilgiç

19.00 Adanaspor-Bursaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

1 Aralık Pazar

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Akhisarspor: Ramazan Keleş

14.00 Giresunspor-Adana Demirspor: Turgut Doman

16.30 Boluspor-Ekol Göz Menemenspor: Mert Güzenge

19.00 Altay-Eskişehirspor: Onur Özütoprak

2 Aralık Pazartesi

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Hatayspor: Yasin Kol