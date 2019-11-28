Düdük Mert Güzenge’de

Haber: C.Kutay Aykan
TFF 1. Lig’in 13. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Boluspor-Menemen maçında Mert Güzenge düdük çalacak. Güzenge’nin yardımcılıklarını Cemal Bingül ve Oğuz Kağan Çalışır, 4.hakemliği ise Semih Kurt yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:
29 Kasım Cuma
19.00 İstanbulspor-Fatih Karagümrük: Direnç Tonusluoğlu
30 Kasım Cumartesi
14.00 Keçiörengücü-Altınordu: Alper Çetin
16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Osmanlıspor: Kutluhan Bilgiç
19.00 Adanaspor-Bursaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
1 Aralık Pazar
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Akhisarspor: Ramazan Keleş
14.00 Giresunspor-Adana Demirspor: Turgut Doman
16.30 Boluspor-Ekol Göz Menemenspor: Mert Güzenge
19.00 Altay-Eskişehirspor: Onur Özütoprak
2 Aralık Pazartesi
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Hatayspor: Yasin Kol