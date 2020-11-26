Düdük Mert Güzenge’de

Haber: Aysun Beykoz
Güzenge’nin yardımcılıklarını Oğuz Kağan Çalışır ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçın 4.hakemliğini ise Alper Akarsu yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 11. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:
28 Kasım Cumartesi
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Menemenspor: Murat Erdoğan
16.00 İstanbulspor-Giresunspor: Koray Gençerler
16.00 Akhisarspor-Ankaraspor: Cihan Aydın
19.00 Altay-Bursaspor: Burak Şeker
29 Kasım Pazar
13.30 Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor: Sarper Barış Saka
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
16.00 Eskişehirspor-Altınordu: Çağdaş Altay
19.00 Yılport Samsunspor-Tuzlaspor: Ümit Öztürk
30 Kasım Pazartesi
18.00 Adanaspor-Beypiliç Boluspor: Mert Güzenge