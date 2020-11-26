Düdük Mert Güzenge’de

Haber: Aysun Beykoz

Güzenge’nin yardımcılıklarını Oğuz Kağan Çalışır ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçın 4.hakemliğini ise Alper Akarsu yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 11. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:

28 Kasım Cumartesi

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Menemenspor: Murat Erdoğan

16.00 İstanbulspor-Giresunspor: Koray Gençerler

16.00 Akhisarspor-Ankaraspor: Cihan Aydın

19.00 Altay-Bursaspor: Burak Şeker

29 Kasım Pazar

13.30 Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor: Sarper Barış Saka

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

16.00 Eskişehirspor-Altınordu: Çağdaş Altay

19.00 Yılport Samsunspor-Tuzlaspor: Ümit Öztürk

30 Kasım Pazartesi

18.00 Adanaspor-Beypiliç Boluspor: Mert Güzenge