Düdük Mete Kalkavan’da

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Denizlispor-Boluspor maçında Mete Kalkavan düdük çalacak.

Düdük Mete Kalkavan’da

Haber: Gökhan Aksoy

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig’de haftanın müsabakalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

13 Nisan Cumartesi

14.00 Hatayspor-AfjetAfyonspor: Volkan Bayarslan – (Antakya Atatürk)

19.30 Eskişehirspor-BirevimElazığspor: Halil Umut Meler – (Eskişehir Yeni)

19.30 Abalı Denizlispor-Boluspor: Mete Kalkavan – (Denizli Atatürk)

14 Nisan Pazar

14.00 Kardemir Karabükspor-Giresunspor: Burak Pakkan – (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.30 Gençlerbirliği-BalıkesirsporBaltok: Alper Ulusoy – (Eryaman)

19.30 Gazişehir Gaziantep-Adanaspor: Atilla Karaoğlan – (Gaziantep)

15 Nisan Pazartesi

19.00 Altınordu-Ümraniyespor: Kadir Sağlam – (Bornova)

19.00 Adana Demirspor-Altay: Hüseyin Göçek – (5 Ocak Fatih Terim)

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
"KAYBETME ŞANSIMIZ KALMADI"
"KAYBETME ŞANSIMIZ KALMADI"
  1. Spor

banner129