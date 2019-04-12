Düdük Mete Kalkavan’da

Haber: Gökhan Aksoy
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig’de haftanın müsabakalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
13 Nisan Cumartesi
14.00 Hatayspor-AfjetAfyonspor: Volkan Bayarslan – (Antakya Atatürk)
19.30 Eskişehirspor-BirevimElazığspor: Halil Umut Meler – (Eskişehir Yeni)
19.30 Abalı Denizlispor-Boluspor: Mete Kalkavan – (Denizli Atatürk)
14 Nisan Pazar
14.00 Kardemir Karabükspor-Giresunspor: Burak Pakkan – (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.30 Gençlerbirliği-BalıkesirsporBaltok: Alper Ulusoy – (Eryaman)
19.30 Gazişehir Gaziantep-Adanaspor: Atilla Karaoğlan – (Gaziantep)
15 Nisan Pazartesi
19.00 Altınordu-Ümraniyespor: Kadir Sağlam – (Bornova)
19.00 Adana Demirspor-Altay: Hüseyin Göçek – (5 Ocak Fatih Terim)