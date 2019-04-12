Düdük Mete Kalkavan’da

Haber: Gökhan Aksoy

Yayıncı kuruluştan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig’de haftanın naklen yayın programı şöyle:

13 Nisan Cumartesi

14.00 Hatayspor-Afjet Afyonspor: Bein Max 1

19.30 Eskişehirspor-Birevim Elazığspor: Bein Max 2

19.30 Abalı Denizlispor-Boluspor: Bein Max 1

14 Nisan Pazar

14.00 Kardemir Karabükspor-Giresunspor: Bein Max 1

16.30 Gençlerbirliği-Balıkesirspor Baltok: Bein Max 1

19.30 Gazişehir Gaziantep-Adanaspor: Bein Max 1

15 Nisan Pazartesi

19.00 Altınordu-Ümraniyespor: Bein Max 1

19.00 Adana Demirspor-Altay: Bein Max 2