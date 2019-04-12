Düdük Mete Kalkavan’da

Haber: Gökhan Aksoy
Yayıncı kuruluştan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig’de haftanın naklen yayın programı şöyle:
13 Nisan Cumartesi
14.00 Hatayspor-Afjet Afyonspor: Bein Max 1
19.30 Eskişehirspor-Birevim Elazığspor: Bein Max 2
19.30 Abalı Denizlispor-Boluspor: Bein Max 1
14 Nisan Pazar
14.00 Kardemir Karabükspor-Giresunspor: Bein Max 1
16.30 Gençlerbirliği-Balıkesirspor Baltok: Bein Max 1
19.30 Gazişehir Gaziantep-Adanaspor: Bein Max 1
15 Nisan Pazartesi
19.00 Altınordu-Ümraniyespor: Bein Max 1
19.00 Adana Demirspor-Altay: Bein Max 2