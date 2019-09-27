Düdük Metehan Ayyürek’te

Haber: Aysun Beykoz
Ayyürek’in yardımcılılarını Metin Uçar(1. Yardımcı Hakem) ve Huriye Gamze Aslan(2. Yardımcı Hakem) yapacak. Maçın 4.hakemi ise Didem Gündüz. Ligde 4.hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
29 Eylül Pazar
15.00: Keçiören Bağlum-Anadolu Üniversitesi: Burak Doğru
15.00: Eskişehir Yunusemrespor-Yaylacık Gençlik: Selçuk Keklik
15.00: Bartınspor-Haymana Belediyespor: Burak Demirkıran
15.00: Kırıkkale Büyük Anadolu-Ankara TKİ: Ramazan Haymana
15.00: Çubukspor Futbol AŞ-Göynük Belediyespor: Metehan Ayyürek
15.00: Devrek Belediyespor-Çilimli Belediyespor: Mehmet Can Koç
15.00: Beyköy Belediyespor-Kdz.Ereğli Belediye: Ceyhun Panba