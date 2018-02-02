Haber: Esra Öztürk
3 Şubat Cumartesi günü saat 15.30’da Gaziantep Stadında oynanacak Gazişehir Gaziantep FK – Boluspor maçını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Gazişehir Gaziantep FK – Boluspor maçını Emre Molak yönetecek. Molak’ın yardımcılığını ise Mehmet Yıldırım ve Deniz Caner Özaral yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Taşkınsoy olduğu açıklandı. TFF 1.Ligin 20. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde;
3 Şubat Cumartesi
13.00: Ümraniyespor – Adanaspor A.Ş: Hakan Ceylan
13.00: Büyükşehir Belediye Erzurumspor – Çaykur Rizespor A.Ş: Serkan Tokat
15.30: Gazişehir Gaziantep FK – Boluspor: Emre Molak
4 Şubat Pazar
13.00: MKE Ankaragücü – Elazığspor: Abdullah Yılmaz
13.00: Adana Demirspor – Samsunspor: Erkan Engin
15.30: Denizlispor – Eskişehirspor: Volkan Bayarslan
18.00: Akın Çorap Giresunspor – İstanbulspor A.Ş: Abdulkadir Bitigen
5 Ocak Pazartesi
18.00: Altınordu A.Ş – BalıkesirsporBaltok: Özgüç Türkalp
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