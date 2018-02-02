Haber: Esra Öztürk

3 Şubat Cumartesi günü saat 15.30’da Gaziantep Stadında oynanacak Gazişehir Gaziantep FK – Boluspor maçını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Gazişehir Gaziantep FK – Boluspor maçını Emre Molak yönetecek. Molak’ın yardımcılığını ise Mehmet Yıldırım ve Deniz Caner Özaral yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Taşkınsoy olduğu açıklandı. TFF 1.Ligin 20. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde;

3 Şubat Cumartesi

13.00: Ümraniyespor – Adanaspor A.Ş: Hakan Ceylan

13.00: Büyükşehir Belediye Erzurumspor – Çaykur Rizespor A.Ş: Serkan Tokat

15.30: Gazişehir Gaziantep FK – Boluspor: Emre Molak

4 Şubat Pazar

13.00: MKE Ankaragücü – Elazığspor: Abdullah Yılmaz

13.00: Adana Demirspor – Samsunspor: Erkan Engin

15.30: Denizlispor – Eskişehirspor: Volkan Bayarslan

18.00: Akın Çorap Giresunspor – İstanbulspor A.Ş: Abdulkadir Bitigen

5 Ocak Pazartesi

18.00: Altınordu A.Ş – BalıkesirsporBaltok: Özgüç Türkalp