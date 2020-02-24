Düdük Murat Erdoğan’da

Haber: Ceylan Beykoz
Bolu Atatürk Stadı’nda saat 16.30’da başlayacak karşılaşmada Murat Erdoğan’ın yardımcılıklarını ise Gökhan Memişoğlu ve Selahattin Altay yapacak. TFF 1. Lig’de 24. hafta maçlarının hakemleri şöyle:
25 Şubat Salı
14.00 Hatayspor-Osmanlı: Emre Malok
16.30 EG Menemen-Ad. Demir: Erkan Özdamar
19.00 F.Karagümrük-Eskişehir: Bahattin Şimşek
26 Şubat Çarşamba
16.30 Altınordu-BB Erzurum: Onur Özütoprak
16.30 Akhisar-Giresunspor: Caner Ak
19.00 Adanaspor-CG Ümraniye: Yiğit Arslan
27 Şubat Perşembe
14.00 Keçiörengücü-İstahbulspor: Kutluhan Bilgiç
16.30 Boluspor-EH Balıkesir: Murat Erdoğan
19.00 Bursaspor-Altay: Burak Şeker