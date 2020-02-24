Düdük Murat Erdoğan’da

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Atatürk Stadı’nda saat 16.30’da başlayacak karşılaşmada Murat Erdoğan’ın yardımcılıklarını ise Gökhan Memişoğlu ve Selahattin Altay yapacak. TFF 1. Lig’de 24. hafta maçlarının hakemleri şöyle:

25 Şubat Salı

14.00 Hatayspor-Osmanlı: Emre Malok

16.30 EG Menemen-Ad. Demir: Erkan Özdamar

19.00 F.Karagümrük-Eskişehir: Bahattin Şimşek

26 Şubat Çarşamba

16.30 Altınordu-BB Erzurum: Onur Özütoprak

16.30 Akhisar-Giresunspor: Caner Ak

19.00 Adanaspor-CG Ümraniye: Yiğit Arslan

27 Şubat Perşembe

14.00 Keçiörengücü-İstahbulspor: Kutluhan Bilgiç

16.30 Boluspor-EH Balıkesir: Murat Erdoğan

19.00 Bursaspor-Altay: Burak Şeker