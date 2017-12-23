Haber: Gönül Olutürk

27AralıkPazar günü saat 15.30’da Denizli Atatürk stadında oynanacak Denizlispor – Boluspor maçını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Denizlispor – Boluspor maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu’nun yardımcılığını ise Sezgin Çınar ve Habip Tiryaki yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise MerGüzenge olduğu açıklandı. TFF 1.Ligin 17.haftasında maçlarda düdük çalak hakemler şu şekilde;

23 Aralık Cumartesi

13.00 İstanbulspor-Elazığspor: Zorbay Küçük

13.00 Gazişehir Gaziantep-Çaykur Rizespor: Özgüç Türkalp

15.30 Eskişehirspor-Adanaspor: Abdullah Yılmaz

15.30 Adana Demirspor-MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan

24 Aralık Pazar

13.00 Ümraniyespor-Samsunspor: Abdulkadir Bitigen

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu: Erkan Özdamar

15.30 Denizlispor-Boluspor: Tugay Kaan Numanoğlu

18.00 GrandmedicalManisaspor-BalıkesirsporBaltok: Süleyman Abay