27AralıkPazar günü saat 15.30’da Denizli Atatürk stadında oynanacak Denizlispor – Boluspor maçını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Denizlispor – Boluspor maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu’nun yardımcılığını ise Sezgin Çınar ve Habip Tiryaki yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise MerGüzenge olduğu açıklandı. TFF 1.Ligin 17.haftasında maçlarda düdük çalak hakemler şu şekilde;
23 Aralık Cumartesi
13.00 İstanbulspor-Elazığspor: Zorbay Küçük
13.00 Gazişehir Gaziantep-Çaykur Rizespor: Özgüç Türkalp
15.30 Eskişehirspor-Adanaspor: Abdullah Yılmaz
15.30 Adana Demirspor-MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan
24 Aralık Pazar
13.00 Ümraniyespor-Samsunspor: Abdulkadir Bitigen
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu: Erkan Özdamar
15.30 Denizlispor-Boluspor: Tugay Kaan Numanoğlu18.00 GrandmedicalManisaspor-BalıkesirsporBaltok: Süleyman Abay
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