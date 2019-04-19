Düdük Öğretmenoğlu’nda

Haber: Gönül Olutürk

Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Mehmet Kapluhan yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Mustafa Aydın. Öğretmenoğlu profesyonel hakemlik kariyerinde en çok Boluspor maçını yönetmişti. Tecrübeli hakem 16 kez kırmızı beyazlı ekibin maçına çıkarken, bu maçla birlikte 17'inci kez Boluspor maçını yönetmiş olacak. Öğretmenoğlu ile 8 kez kazanan ekibimiz, 5 kez mağlup oldu. 3 maç ise beraberlikle sona erdi.

20 Nisan Cumartesi

14.00 Giresunspor-Abalı Denizlispor (Giresun Atatürk) - Fırat Aydınus

14.00 Ümraniyespor-Eskişehirspor (Ümraniye Belediyesi) - Murat Erdoğan

19.30 Gençlerbirliği-İstanbulspor (Eryaman) - Halil Umut Meler

21 Nisan Pazar

14.00 Boluspor-Gazişehir Gaziantep (Bolu Atatürk) - Mustafa Öğretmenoğlu

16.30 Altay-Hatayspor (İzmir Atatürk) - Atilla Karaoğlan

16.30 Afjet Afyonspor-Altınordu (Zafer) - Mert Güzenge

19.30 Adanaspor-Adana Demirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim) - Halis Özkahya

22 Nisan Pazartesi

19.00 Balıkesirspor Baltok-Kardemir Karabükspor (Balıkesir Atatürk) - Yakup Özhan