Düdük Öğretmenoğlu’nda

Haber: Gönül Olutürk
Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Mehmet Kapluhan yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Mustafa Aydın. Öğretmenoğlu profesyonel hakemlik kariyerinde en çok Boluspor maçını yönetmişti. Tecrübeli hakem 16 kez kırmızı beyazlı ekibin maçına çıkarken, bu maçla birlikte 17'inci kez Boluspor maçını yönetmiş olacak. Öğretmenoğlu ile 8 kez kazanan ekibimiz, 5 kez mağlup oldu. 3 maç ise beraberlikle sona erdi.
20 Nisan Cumartesi
14.00 Giresunspor-Abalı Denizlispor (Giresun Atatürk) - Fırat Aydınus
14.00 Ümraniyespor-Eskişehirspor (Ümraniye Belediyesi) - Murat Erdoğan
19.30 Gençlerbirliği-İstanbulspor (Eryaman) - Halil Umut Meler
21 Nisan Pazar
14.00 Boluspor-Gazişehir Gaziantep (Bolu Atatürk) - Mustafa Öğretmenoğlu
16.30 Altay-Hatayspor (İzmir Atatürk) - Atilla Karaoğlan
16.30 Afjet Afyonspor-Altınordu (Zafer) - Mert Güzenge
19.30 Adanaspor-Adana Demirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim) - Halis Özkahya
22 Nisan Pazartesi
19.00 Balıkesirspor Baltok-Kardemir Karabükspor (Balıkesir Atatürk) - Yakup Özhan