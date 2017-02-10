Haber: Erdal Tanrıverdi
12 kez Boluspor maçını yöneten Öğretmenoğlu'nun çıktığı bu maçlarda Boluspor 7 kez kazandı. 1 maç berabere biterken 4 kez Boluspor'un rakipleri kazandı. Öğretmenoğlu ile Boluspor deplasmanda 4 maçını kaybetti diğer 4 maçında ise mağlup oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'in 20. haftasında yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler şunlar:
11 Şubat Cumartesi
13.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Denizlispor: Özgür Yankaya
13.30 Ümraniyespor-Elazığspor: Koray Gençerler
16.00 Eskişehirspor-Manisaspor: Volkan Bayarslan
18.30 Mersin İdmanyurdu-Boluspor: Mustafa Öğretmenoğlu
12 Şubat Pazar
13.00 Bandırmaspor-Altınordu: Abdullah Yılmaz
13.00 Sivasspor-Samsunspor: Bahattin Şimşek
16.00 Giresunspor-Şanlıurfaspor: Mustafa İlker Coşkun
18.30 Adana Demirspor-Büyükşehir Gaziantepspor: Çağatay Şahan
13 Şubat Pazartesi
18.30 Göztepe-Balıkesirspor: Süleyman Abay
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