Haber: Erdal Tanrıverdi

12 kez Boluspor maçını yöneten Öğretmenoğlu'nun çıktığı bu maçlarda Boluspor 7 kez kazandı. 1 maç berabere biterken 4 kez Boluspor'un rakipleri kazandı. Öğretmenoğlu ile Boluspor deplasmanda 4 maçını kaybetti diğer 4 maçında ise mağlup oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'in 20. haftasında yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler şunlar:

11 Şubat Cumartesi

13.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Denizlispor: Özgür Yankaya

13.30 Ümraniyespor-Elazığspor: Koray Gençerler

16.00 Eskişehirspor-Manisaspor: Volkan Bayarslan

18.30 Mersin İdmanyurdu-Boluspor: Mustafa Öğretmenoğlu

12 Şubat Pazar

13.00 Bandırmaspor-Altınordu: Abdullah Yılmaz

13.00 Sivasspor-Samsunspor: Bahattin Şimşek

16.00 Giresunspor-Şanlıurfaspor: Mustafa İlker Coşkun

18.30 Adana Demirspor-Büyükşehir Gaziantepspor: Çağatay Şahan

13 Şubat Pazartesi

18.30 Göztepe-Balıkesirspor: Süleyman Abay