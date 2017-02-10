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10 Şubat 2017 Cuma
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    • Düdük Öğretmenoğlu'nda

    TFF 1. Lig'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu. Boluspor'un Mersin İdmanyurdu maçını Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

    10 Şubat 2017 Cuma 12:19
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    Düdük Öğretmenoğlu'nda

    Haber: Erdal Tanrıverdi

     12 kez Boluspor maçını yöneten Öğretmenoğlu'nun çıktığı bu maçlarda Boluspor 7 kez kazandı. 1 maç berabere biterken 4 kez Boluspor'un rakipleri kazandı. Öğretmenoğlu ile Boluspor deplasmanda 4 maçını kaybetti diğer 4 maçında ise mağlup oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'in 20. haftasında yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler şunlar:

    11 Şubat Cumartesi

    13.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Denizlispor: Özgür Yankaya

    13.30 Ümraniyespor-Elazığspor: Koray Gençerler

    16.00 Eskişehirspor-Manisaspor: Volkan Bayarslan

    18.30 Mersin İdmanyurdu-Boluspor: Mustafa Öğretmenoğlu

    12 Şubat Pazar

    13.00 Bandırmaspor-Altınordu: Abdullah Yılmaz

    13.00 Sivasspor-Samsunspor: Bahattin Şimşek

    16.00 Giresunspor-Şanlıurfaspor: Mustafa İlker Coşkun

    18.30 Adana Demirspor-Büyükşehir Gaziantepspor: Çağatay Şahan

    13 Şubat Pazartesi

    18.30 Göztepe-Balıkesirspor: Süleyman Abay

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Ligin, 20., Haftasında

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