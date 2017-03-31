Haber: Aysun Beykoz

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 1–2 ve 3 Nisan tarihlerinde oynanacak 26. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu. Bu zorlu karşılaşmada düdük çalacak olan Öğretmenoğlu’nun yardımcılıklarını Ahmet Ayaz ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Çetin. 1. Lig'de 1–2 ve 3 Nisan tarihlerinde oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:

1 Nisan Cumartesi

13.00 Gaziantep BB-Boluspor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Mersin İdmanyurdu-Şanlıurfaspor: Alper Ulusoy

16.00 Bandırmaspor-Eskişehirspor: Özgür Yankaya

18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Elazığspor: Koray Gençerler

2 Nisan Pazar

13.00 Sivasspor-Manisaspor: Serkan Tokat

13.00 Denizlispor-Altınordu: Caner Ak

16.00 Adana Demirspor-Ümraniyespor: Ali Şansalan

17.00 Göztepe-Giresunspor: Volkan Bayarslan

3 Nisan Pazartesi

18.30 Samsunspor-Balıkesirspor: Suat Arslanboğa