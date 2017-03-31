Haber: Aysun Beykoz
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 1–2 ve 3 Nisan tarihlerinde oynanacak 26. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu. Bu zorlu karşılaşmada düdük çalacak olan Öğretmenoğlu’nun yardımcılıklarını Ahmet Ayaz ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Çetin. 1. Lig'de 1–2 ve 3 Nisan tarihlerinde oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:
1 Nisan Cumartesi
13.00 Gaziantep BB-Boluspor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Mersin İdmanyurdu-Şanlıurfaspor: Alper Ulusoy
16.00 Bandırmaspor-Eskişehirspor: Özgür Yankaya
18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Elazığspor: Koray Gençerler
2 Nisan Pazar
13.00 Sivasspor-Manisaspor: Serkan Tokat
13.00 Denizlispor-Altınordu: Caner Ak
16.00 Adana Demirspor-Ümraniyespor: Ali Şansalan
17.00 Göztepe-Giresunspor: Volkan Bayarslan
3 Nisan Pazartesi
18.30 Samsunspor-Balıkesirspor: Suat Arslanboğa
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